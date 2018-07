Hunderte Stunden Arbeit für die Häusle

Über 20 Jahre war der Weingartener Konstrukteur Constantin Karadimos der „Herr der Häuschen“: So lange zeichnete der gebürtige Ägypter bei der Berger Firma Rafi und sogar noch danach als Rentner verantwortlich für die Abzeichen des Ravensburger Rutenfests. Nach seinem Tod 2016 übernahm Manfred Deifel diesen Job. Und er macht ihn mit viel Herzblut.

Manfred Deifel ist Abteilungsleiter Werkzeug- und Vorrichtungsbau bie Rafi, in dem Berger Betrieb hat er bereits seine Lehre gemacht. Mit Constantin Karadimos hat er über Jahre eng zusammengearbeitet, Deifel bezeichnet ihn als Freund. Die Übernahme der Planung, Konstruktion und Produktion der Ravensburger Rutenfestabzeichen von Karadimos sieht er als Verpflichtung gegenüber dem Verstorbenen, als „tierische Herausforderung“, aber auch als Ehre. Schließlich ist Manfred Deifel selbst gebürtiger Ravensburger.

Doch hinter dem Rafi-Engagement fürs Rutenfest steckt noch ein anderer Akteur. Dieter Graf, Chef der Ravensburger Rutenfestkommission, sagt es ganz deutlich: „Ohne Albert Wasmeier und die Unterstützung durch Rafi könnten wir die Häusle finanziell niemals realisieren.“

Mit anderen Worten: Rafi sponsert der Rutenfestkommission zum allergrößten Teil die Gestaltung und die Produktion der Festabzeichen. Treibende Kraft dahinter ist Albert Wasmeier, Geschäftsführer der Berger Firma. Angesprochen auf die Gründe seines Einsatzes antwortet der Rafi-Chef so entspannt wie immer: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit.“ Und: „Mir gefällt die Stadt Ravensburg und ich finde es eine bombige Idee, historische Gebäude zu Motiven von Festabzeichen zu machen.“

Die Arbeit an den Abzeichen ist ein riesiger zeitlicher Aufwand. 250 bis 300 Stunden lang konstruiert Manfred Deifel maßstabsgetreu das historische Gebäude, in diesem Jahr ist es der Gemalte Turm, an CAD-Programmen. Davor war er aber bereits immer wieder vor Ort, um den Turm zu fotografieren und zu vermessen, denn für historische Gebäude gibt es natürlich keinerlei erhaltene Konstruktionszeichnungen. Die Herstellung des Werkzeugs, um die Abzeichen in Spritzgusstechnik zu produzieren, nimmt weitere 100 bis 150 Stunden in Anspruch. All das geschieht unter der Federführung von Manfred Deifel.

Natürlich hat aber auch Albert Wasmeier ein gutes Stück Mitzureden. Er ist von Anfang an involviert und „schaut sich das alles ganz genau an“, wie Deifel lachend berichtet. Schließlich war Wasmeier in der Vergangenheit neben Karadimos die treibende Kraft, dass die Abzeichen seit ihrer Premiere 1967 immer schöner, detailgetreuer und liebevoller gestaltet werden. Technische Verbesserungen machten das möglich, vor allem aber der Anspruch von Wasmeier und der Drang zum Perfektionismus, den Constantin Karadimos ebenfalls befeuerte.

Diplom-Ingenieur Manfred Deifel hat also ein nicht einfaches Erbe angetreten. Dessen Umsetzung auch nicht allein während der Arbeitszeit geleistet werden kann. Nach aller kreativer Vorarbeit kommt der technische Prozess in der Rafi-Firmengruppe hinzu. Drei Wochen lang dauert die Herstellung der 50 000 Abzeichen, zwei Wochen das Anbringen der Gewinn-Nummern. Übrigens: Mehr als zwei Drittel der Abzeichen sind blau oder weiß.

Für Manfred Deifel geht es nicht lange nach dem Rutenfest 2018 schon wieder weiter mit den Planungen fürs kommende Jahr. „Der erste Entwurf sollte spätestens vor Weihnachten fertig sein“, sagt er. Schließlich müssen bis spätestens Februar nach mehreren Überarbeitungen die Werkzeuge für die nächste Produktion hergestellt werden.

Der Rafi-Geschäftsführer will in jedem Fall auch in den kommenden Jahren die Ravensburger Rutenfestkommission durch die Festabzeichenproduktion unterstützen. Albert Wasmeier: „So lange ich bei Rafi das Sagen habe, machen wir das.“