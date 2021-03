Hunderte Stellen für Verbesserung am Radwegenetz im Mittleren Schussental benannt

Im Radverkehrskonzept ist jetzt auch die Route des künftigen Radschnellwegs von Baindt bis Friedrichshafen in ihrem Verlauf auf Ravensburger Stadtgebiet eingezeichnet. Sie verläuft demnach wie folgt: Ab den Gewerblichen Schulen (Stadtgrenze im Norden) auf der Gartenstraße in Richtung Süden, dann durch die Kuppelnaustraße, vorbei an den Parkplätzen Bechtergarten und Scheffelplatz, durch die Bergerstraße bis zur Schussenstraße, die gekreuzt wird, um auf der Karlstraße und Olgastraße weiter bis zum Hallenbad zu fahren. Dort biegt der Weg rechts ab auf die Friedrich-Schiller-Straße, führt weiter auf der Jahnstraße, vorbei am Kaufland und am Möbelhaus Rundel, und schließlich gelangt man entlang der alten B30 zur südlichen Stadtgrenze.