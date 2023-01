Hunde mit Atemnot, Katzen ohne Haare im Landkreis Ravensburg

Katzen mit Stummelschwanz: Sie können die Balance nicht richtig halten, für die der Schwanz zuständig ist. Oft kommen zusätzliche Missbildungen am Körper und im Gehirn dazu. Manch betroffene Katzen leidet unter Stuhl- und Harninkontinenz, Darmvorfall oder Lähmungen.

Scottish Fold: Die Katze mit den nach vorne geklappten Ohren hat eine Knorpelveränderung, die auch alle anderen Gelenke im Körper betrifft. Viele der Katzen leiden schon in jungen Jahren an schmerzhaften Gelenkentzündungen, die zu Lahmheit führen können.

Einen Schäferhund, wie er früher war, bekommt man heute nur noch selten: Bei den meisten fällt heute die Rückenlinie nach hinten ab. Dadurch leidet der Hund an einer erblich bedingten Fehlbildung des Hüftgelenks, das zu Entzündungen und Arthrosen führt.

Hunde, die so klein sind, dass sie in eine Teetasse passen: Sie haben oft Lücken zwischen den Knochen der Schädeldecke, Herzdefekte, Knochenbrüche und die Luftröhre kann zusammenklappen. Hinzu kommt, dass die Hunde häufig getragen werden und ihnen so der Kontakt zu Artgenossen fehlt.

Der Merle Faktor: Die Merle-Mutation bewirkt, dass das Farbpigment Eumelanin per Zufall an Körperstellen reduziert wird oder gar wegfällt. Aber: Die außergewöhnliche Fellzeichnung beruht auf einem Gendefekt, der eine große Bandbreite an Krankheiten mit sich bringt, wie schwerwiegende Augenkrankheiten, die bis hin zu Blindheit und Taubheit oder Deformationen des Skeletts führen.

Sogenannte Qualzuchten nehmen zu. Das stellt das Veterinäramt Ravensburg fest. Unter Qualzuchten versteht man die Zucht von Tieren, deren Körperteile und Organe beeinträchtigt sind oder gar nicht funktionieren. Dadurch ergeben sich so gut wie immer Verhaltensstörungen, die meisten Tiere leiden häufig ihr ganzes Leben lang.

„Es geht um arme Kreaturen, denen man die Würde nimmt und das Recht auf ein artgerechtes Leben“, sagt Peter Reithmeier, stellvertretender Amtsleiter. Vor allem Nacktkatzen und französische Bulldoggen seien im Trend.

Peter Reithmeier, stellvertretender Leiter des Veterinäramtes im Landkreis Ravensburg. (Foto: SZ-Archiv)

Laut dem deutschen Tierschutzgesetz ist es seit 1986 verboten, und dennoch muss sich das Veterinäramt Ravensburg – mit rund 50 Mitarbeitern übrigens das größte in Baden-Württemberg – seit 2022 mit einer rasant steigenden Zahl an Qualzuchten auseinandersetzen. Auch in diesem Jahr wird bereits ein Fall behandelt. „Bei dem Großteil der Fälle geht es um Nacktkatzen, die kein Fell sowie keine Schnur- und Tasthaare besitzen“, sagt Peter Reithmeier.

Hunde haben Angstzustände und Erschöpfung

Mit eben jenen Haaren würden sich die Tiere nachts orientieren. Abgesehen davon haben sie durch das fehlende Fell ein Problem mit der Temperaturregulierung ihres Körpers, verletzen sich beim Spielen miteinander schneller. Waschen müsse man die Katzen auch regelmäßig, um sie vom Talg zu befreien – dabei hassen die Tiere Wasser in aller Regel. Rund 2000 Euro kostet so eine Katze, die vor allem in Osteuropa sowie in Russland sehr beliebt ist und von dort importiert wird. Überhaupt liegen die Preise für Zuchttiere meist im hohen vierstelligen Bereich.

Reithmeier: „Das Problem ist, dass die Menschen oft etwas Besonderes wollen, das nicht alle haben. Dann greift man schon mal zu überzüchteten Tieren.“ Dass diese dabei leiden, scheint zweitrangig zu sein. Dem Züchter selbst gehe es in der Regel um den maximalen Gewinn.

Eine Nacktkatze der Rasse „Sphynx“. Durch die fehlenden Schnur- und Tasthaare, könnte sie sich draußen nicht orientieren. Da ihr Körper vom Talg entfernt werden muss, muss der Besitzer sie regelmäßig waschen. (Foto: dpa/Michael Reichel)

Ein Leben lang leiden meist die Hunde mit Brachyzephalie, also Kurzköpfigkeit. Ihr Gesicht scheint eingedrückt zu sein, wie etwa beim modernen Mops oder den französischen Bulldoggen. Letztere ist die viert-beliebteste Hunderasse in Deutschland, dabei „ist bei denen im Mund praktisch alles kaputt, daher sind sie ständig in Atemnot“, erklärt Peter Reithmeier, der auch Tierarzt ist. Die Hunde würden dadurch unter Angstzuständen wegen drohender Erstickung und dauernder Erschöpfung leiden.

Das Auge baumelt nur noch an einem Sehnerv

Erst kürzlich habe er ein Video von einem Welpen gesehen, der sich nicht hinlegen konnte, weil er sonst erstickt. Er habe im Sitzen schlafen müssen. Diese Hunde muss der Halter operieren lassen – es werden dem Tier Röhren in den Nasenraum eingesetzt, damit die Luftzufuhr wieder funktioniert.

Das permanente Röcheln und Schnarchen der Tiere finden viele Halter „süß“. Hinzu kommt, dass durch die Deformation des Schädels (zu flache Augenhöhlen) gerade bei der französischen Bulldogge und dem Mops das Auge herausfallen kann. Schon ein Sprung von der Couch reiche und das Auge baumle nur noch an einem Sehnerv, so der Tierarzt. Häufig kommt es vor, dass die Hunde auch tränende Augen haben. Die Flüssigkeit laufe in die Hautfalten, wo Entzündungen entstehen können – das nennt sich Hautfaltendermatitis. Davon ist die Hunderasse Shar-Pei stark betroffen.

Die kurze Nase und das platte Gesicht von französischen oder englischen Bulldoggen engen Atemwege, Augen und Gehirn ein. Sie bekommen häufig ihr Leben lang nicht genug Luft. Manchmal fallen ihnen sogar die Augäpfel aus den Höhlen. (Foto: dpa/Emily Wabitsch)

Qualzucht kann der Mensch mit nahezu allen Tierarten betreiben. So zählt auch das kleine Widderkaninchen mit den hängenden Ohren hinzu. Reithmeier: „Das Tier nutzt seine Ohren eigentlich zur Interaktion mit den Artgenossen und um gut zu hören. Das geht mit den Schlappohren nicht. Es bilden sich zudem ständig Entzündungen in den Ohren.“

Goldfische, die wie kleine Bälle aussehen und dadurch im Wasser kaum vorankommen, entzücken die Menschen offenbar genauso wie Tauben, die durch zentralnervöse Störungen ihr Gleichgewicht nicht halten können, und dauernd rückwärts rollen.

Züchter ziehen häufig vor Gericht

Das Veterinäramt durchkämmt das Internet laufend nach entsprechenden Angeboten auf Verkaufsplattformen wie Quoka, Facebook oder Ebay Kleinanzeigen. Auch über Hinweise von Nachbarn werden Qualzuchten aufgedeckt. Den Züchtern wird ihre Arbeit dann untersagt und die Tiere müssen unfruchtbar gemacht werden. Zudem kommt ein Bußgeld im vierstelligen Bereich auf die Züchter zu.

Die lassen sich das teilweise jedoch nicht gefallen. „Ob es sich um eine Qualzucht handelt oder nicht, entscheidet der Amtstierarzt. Daher versuchen viele, die Entscheidung gerichtlich anzufechten“, so Peter Reithmeier. Bisher seien die Verfahren aufgrund der doch sehr eindeutigen Rechtslage aber immer im Sinne der Tiere ausgegangen.

Das Veterinäramt in Ravensburg kann gegen Qualzuchten vorgehen, obwohl das in der Regel sehr zeitintensiv ist. Viele andere Landkreise hätten nicht die personellen Mittel dazu. Umso mehr strengten sich die Mitarbeiter in Oberschwaben und dem Allgäu an, das illegale Treiben stringent zu verfolgen, um das Leid der Tiere zu mindern.