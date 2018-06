Hund vertreibt Einbrecher

Ein Einbrecher hat sich in der Zeit vom vergangenen Donnerstagabend gegen 18 Uhr bis Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Albersfelder Straße verschafft. Vermutlich über einen Lichtschacht vor der Eingangstür stieg der Unbekannte in den Keller ein und gelangte über die Kellertreppe in den Wohntrakt.

Gewaltsam öffnete er laut Polizei die verschlossene Wohnungstür und ließ beim Erblicken des Hundes der Eigentümer offensichtlich von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Personen, die mit der Tat in Zusammenhang stehende verdächtige Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0751/8033333.