Hund angefahren – Polizei sucht Herrchen

In der Ravensburger Kanalstraße ist am Montagmorgen ein freilaufender Hund vor ein Auto gerannt und überfahren worden.

Kurz nach 8 Uhr fuhr laut Polizeibericht das Auto auf der Kanalstraße in Richtung Wehrstraße. Auf Höhe der Einmündung Wehrstraße rannte aus einer Einfahrt plötzlich ein Hund auf die Straße. Die Nissanfahrerin erfasste den Hund, der danach jaulend davonrannte. Der Hundehalter folgte ihm. An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Autofahrerin stellte kurz darauf fest, dass der Hundehalter nicht an der Unfallstelle wohnt und verständigte dann die Polizei. Bei dem angefahrenen Vierbeiner handelte sich um einen mittelgroßen, schwarzen Hund. Sein Herrchen war groß, grauhaarig und hatte ein Fahrrad dabei. Der Hundehalter wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg Telefon 0751 / 8033333 zu melden. Dasselbe gilt für eventuelle Unfallzeugen.