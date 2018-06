Humpisbühne: „Wir verlangen weiterhin keinen Eintritt“

Eine neue Kleinkunstbühne gibt es in Ravensburg seit dem vergangenen Frühjahr mit der Humpisbühne. Wie sind die bisherigen Veranstaltungen gelaufen? Was steht im neuen Jahr an? Bernd Adler sprach mit Peter Hille von der Museumsgesellschaft Ravensburg, die die Humpisbühne betreibt.

SZ: Seit dem vergangenen Mai gibt es im Neideggschen Haus im Ravensburger Humpisquartier die Humpisbühne als neuen Veranstaltungsort. Was erwartet die Besucher dort?

Peter Hille: In angenehmer Atmosphäre und in den Veranstaltungspausen bewirtet mit einem Glas Wein oder Wasser (je nach Belieben) können die Besucher der Humpisbühnen-Veranstaltungen ein breit gefächertes Kleinkunstprogramm genießen. Neben literarischem und politischem Kabarett werden literarisch-musikalische Darbietungen, besondere Konzerte, Poesie, zum Beispiel Poetry Slam, Lesungen und Vorträge zur Kultur und Geschichte der oberschwäbischen Region geboten. Vortragenden kommen sowohl aus der Region wie auch aus ganz Baden-Württemberg und Bayern.

SZ: Wie viele Veranstaltungen sind bisher gelaufen?

Hille: Seit Start der Humpisbühne im Mai 2012 bis zum Veranstaltungsende im Herbst 2012 haben wir fünf Veranstaltungen auf der Humpisbühne und eine Veranstaltung im Innenhof des Museums Humpisquartier durchgeführt. Wenn abzusehen ist, dass eine Veranstaltung mehr Besucher anzieht als wir Plätze auf der Humpisbühne zur Verfügung haben, können wir in Abstimmung mit dem Museum in den Innenhof gehen.

SZ: Wie war die bisherige Resonanz bei den Ravensburgern?

Hille: Von der sehr positiven Resonanz der Ravensburger auf das Humpisbühnen-Programm waren wir überrascht. Bei allen sechs Veranstaltungen haben wir nur Zustimmung erhalten und die Ermunterung, auf jeden Fall fortzufahren. Alle Veranstaltungen waren gut besucht. Auf der Humpisbühne, die ja nur 70 Plätze bietet, blieben bei keiner Veranstaltung mehr als fünf Plätze frei, zweimal mussten wir einigen spät kommenden Besuchern sagen, dass „ausverkauft" ist. Die Veranstaltung im Innenhof des Museums Humpisquartier war ebenfalls bis auf wenige Plätze „ausverkauft".

SZ: Die Humpisbühne verlangt keinen Eintritt, sondern bittet um Spenden. Geht dieses Konzept auf? Werden Sie es beibehalten können?

Hille: Bisher ist unser Konzept, bei den Veranstaltungen keinen Eintritt zu verlangen, sondern stattdessen um eine Spende zu bitten, aufgegangen. Das auch deswegen, weil die Vortragenden ohne Zögern für den guten Zweck, den wir mit unseren Veranstaltungen beabsichtigen (Spende für die Arbeit der Museumsgesell- schaft), ihre Honorarvorstellungen sehr gering ansetzen beziehungsweise ganz auf Honorar verzichten, und weil unsere Besucher mit ihren Spenden großzügig sind. Wir werden daher auch in Zukunft für die Veranstaltungen keinen Eintritt verlangen. Wir vertrauen da sowohl den Vortragenden wie unseren Besuchern.

SZ: Wie viele Veranstaltungen planen Sie für 2013 und was dürfen die Kulturinteressierten erwarten?

Hille: Für 2013, in der Zeit zwischen April und September, planen wir neun bis zehn Veranstaltungen, davon zumindest zwei bis drei im Innenhof des Museums Humpisquartier, zwei davon in Zusammenarbeit mit dem Museum. Es wird eine besondere Filmvorführung mit Kommentaren zu den Filmen „Zwei Ravensburger Wirtinnen" geben, dann als Schwerpunktveranstaltungen im Frühjahr in Zusammenarbeit mit dem Museum und dem Musikhaus Lange anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums von Lange eine Ausstellungseröffnung "“nstrumente" mit Konzert und einem weiteren Musikprogramm. Es wird eine Sketche-Veranstaltung mit Wolfgang Engelberger und Siege Schock geben, einen Vortrag von Christine Freudig zu und über Heinrich Heine, eine Darbietung von Liedern aus der Ostracher Liederhandschrift und barocker Flötenmusik, mehrmals als Matinee-Veranstaltung Poetry Slam (mit den slammenden Brüdern Heyer und prämierten Slammern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz) sowie schwaben-politisches Kabarett von und mit Uwe Spinder aus Stuttgart.