Humpis-Schule setzt auf digitale Medien

Insgesamt 34 Projekte aus 20 Landkreisen in Baden-Württemberg sind in der engeren Auswahl des Wettbewerbs „digitalheroes@Klassenzimmer“. Eines davon kommt aus Ravensburg: Die Humpis-Schule zeigt, wie digitale Technologien im Unterricht pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden können.

Die Ravensburger Schule hat alle Schüler mit Tablets ausgestattet und fördert Medienkompetenz durch webbasierte Trainings und praxisorientiertes Lernen mit digitalen Tools, heißt es in einer Pressemitteilung zum Wettbewerb. Interaktive Whiteboards und Mindmaps helfen den Schülern, sich einen Überblick über ein Thema zu verschaffen.

Es gibt vielerorts Lehrkräfte, die erfolgreich digitale Medien in ihren Unterricht einbinden. Um sie zu unterstützen und pädagogisch-technische Innovationen an den Schulen voranzubringen, startete die Bildungsinitiative „digitalheroes@Klassenzimmer“ einen mit 10 000 Euro dotierten Wettbewerb. Eine unabhängige Jury sichtet und bewertet die Einreichungen.

Die Vergabe der Preisgelder in Höhe von 5000 Euro (1. Platz), 3000 Euro (2. Platz) und 2000 Euro (3. Platz) an die besten digitalen Lernprojekte findet am Samstag, 2. Oktober, im Rahmen des virtuellen ZSL-Digitalkongresses statt.

Die von der Mossakowski Stiftung aus Ravensburg initiierte Bildungsinitiative „digitalheroes@Klassenzimmer“ wird vom Unternehmen CHG-Meridian unterstützt und vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) beraten.