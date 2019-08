Hummel gegen die eigene Vergangenheit

Die U23 des FV Ravensburg muss in der Fußball-Landesliga am Samstag (15.30 Uhr) beim FV Olympia Laupheim ran. Der Verbandsligaabsteiger hat sich nach einem schwachen Saisonstart gefangen und zuletzt zweimal zu null gewonnen.

Gerade einmal eineinhalb Jahre ist es her, dass die beiden Teams zum letzten Mal in der Landesliga aufeinandergetroffen sind. Auf Ravensburger Seite hat aber nur noch ein Spieler eigene Erinnerungen an diese Partie: Außenverteidiger Darius Fitz ist der einzige im aktuellen Kader, der das 1:1 im März 2018 mitgemacht hat. Wie schnell sich alles wandelt beim FV, sieht man an Awed Issac Abeselom: Der schnelle Stürmer war damals noch Bankdrücker in der zweiten Mannschaft und wurde für Fitz eingewechselt – jetzt startet er im Oberliga-Team durch.

Eine echte Laupheimer Vergangenheit hat indes Trainer Fabian Hummel. Er spielte von 2005 bis 2009 für die Olympia in der Verbandsliga und kennt dort zahlreiche Akteure. Zum Beispiel Trainer Hubertus Fundel, der beim SSV Ulm Trainerkollege war und dessen Sohn Hummel schon trainiert hat. Geheimnisse gibt’s also keine. „Die Laupheimer kennen mich und meine Philosophie – aber das ist ja auch nicht weiter schlimm“, sagt Hummel, der seinerseits die bisherigen Partien der Olympia studiert hat. „Die Mannschaft hat gute Ergebnisse erzielt, ist aber nach dem Abstieg und dem Umbruch noch nicht gefestigt.“ Wir immer ist die Zielsetzung bei Ravensburgs Trainer ambitioniert, auch wenn sich die Personalsituation nicht verbessert hat: „Wir sind auf U19-Spieler angewiesen, aber wir fahren nicht nach Laupheim, um Schadensbegrenzung zu betreiben.“ Die Ausrichtung bleibt: Die Ravensburger wollen mit eigenem Ballbesitz und Dominanz auch diesen Gegner daran hindern, sein Spiel aufzuziehen.

Der FV Olympia Laupheim ist nach einem Jahr Verbands- zurück in der Landesliga. Der Start in die aktuelle Saison war schwach: Dem Aus im Pokal durch ein 1:2 gegen den Ligakonkurrenten FV Biberach folgte ein 1:3 im ersten Saisonspiel gegen den FC Ostrach. Dann fingen sich die Laupheimer. Nach einem 2:2 beim SV Ochsenhausen – 50 Minuten lang spielte Olympia in Unterzahl - gelang mit einem 4:0 eine überzeugende Revanche gegen Biberach. Am vergangenen Samstag ließen die Laupheimer einen 3:0-Sieg im Derby beim SV Mietingen folgen.

Gesperrt ist bei Laupheim noch Neuzugang Serdar Özkaya - der Stürmer hat zwischen 2014 und 2016 immerhin 44 Oberliga-Spiele für den SSV Ulm absolviert. Gegen Ochsenhausen sah er nach einer Tätlichkeit die Rote Karte und muss deshalb vier Partien lang zuschauen. In die Bresche springt ein Spieler, der im Schussental nicht unbekannt ist: David Stellmacher ist in diesem Sommer vom Landesligaabsteiger SV Weingarten zum Verbandsligaabsteiger nach Laupheim gewechselt. Der Stürmer ist bei seinem neuen Verein angekommen: Zum 3:0 in Mietingen steuerte Stellmacher eine Torvorlage zum 1:0 und den Treffer zum 3:0 bei. „Wir sind gut vorbereitet auf den Gegner. Ravensburg ist eine technisch, spielerisch gute Mannschaft“, sagt Olympia-Trainer Fundel.