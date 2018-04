Humane Helden haben Hochkonjunktur

Neben der Begegnung mit Autoren weiß das Publikum inzwischen das gut durchdachte Programm und die sorgfältige Organisation zu schätzen. Bis auf den allerletzten Platz hat es den lichtvollen Innenhof des Museums Humpis-Quartier gefüllt. Die Bürgerinitiative „Im blauen Sessel“ hat diesmal mit dem Thema „Helden gesucht“ überrascht.

„Wir brauchen eindrucksvolle Vorbilder“, sagte Karin Nowak in ihrer Einführung und forderte auf, an diesem Tag im dargebotenen Programm danach zu suchen. Sabine Thor-Wiedemann stellte die neun Hauptpersonen der Salonnacht vor. Dietmar Dath hatte wegen familiärer Probleme absagen müssen. Der Autor und Jugendpsychiater Jakob Hein erzählte von seinem, mit jüdischem Witz begabten Leutnant Stern. Von den „tatsächlich passierten“ Begebenheiten begeistert, steckte er die Gäste an und brachte sie zum Lachen. Mirko Bonné stellte mit Ernest Shackleton aus seinem Roman „Der eiskalte Himmel“ einen gebrochenen Helden vor, der sich auf der Expedition in die Antarktis gegen Entdeckerruhm und für das Überleben seiner Mannschaft entschied.

Mutter eines Gesprächspartners war eine geborene Scholl

Das abendliche Straßenbild zeigte, dass Julia Drache mit ihrem preisgekrönten, bewegenden Kurzfilm „Watu Wote“ großen Andrang hervorrief. Auch hier liegt eine „wahre Geschichte“ zugrunde. Sie las im Wirtschaftsmuseum, vor dem eine Menge Besucher warteten. Luftiger gestaltete sich der Besucherstrom bei Julian Aicher. Carlo Horn hieß im Museum Ravensburger die Gäste willkommen und berichtete, dass Spieleverlag und Familie Aicher eine langjährige Zusammenarbeit verbänden. Der als Designer berühmte Otl Aicher veröffentlichte 1985 im Fischerverlag das autobiografische Werk „Innenseiten des Kriegs“. Der Sohn las nun daraus. Am „ersten Sonntag im Krieg“ war der am 13. Mai 1922 geborene Otl Aicher 17 Jahre alt. Schon als 15-Jähriger war er wegen Beziehungen zur Jugendgruppe Quickborn vorübergehend in Einzelhaft gewesen. Von versteckten Radios, dem heimlich gehörten Schweizer Radio Berromünster und den Anfängen der Widerstandsgruppe um Werner Scholl war die Rede, von Wahrheit, Richtigkeit und Gesinnung, von Priestern, Lehrern, lebenswichtigen Büchern und von Krieg und Verwesung. Im Gespräch mit den Gästen stellte Julian Aicher seine äußerst interessante, mit Zivilcourage begabte Familie vor. Die Mutter Inge war eine geborene Scholl. Wegen der Verurteilung von Sophie und Hans Scholl war damals die ganze Familie in Sippenhaft gekommen.

Zäher Widerstand gegen die Rechtsprechung

Ein seltener Genuss war die Lesung des Österreichers Paulus Hochgatterer. Die geschichtsträchtige gute Stube der Familie Baur passte wunderbar zu seiner Familiengeschichte „Der Tag an dem mein Großvater ein Held war“. Anlass der Erzählung sei der Tod seiner Eltern gewesen, sagte der hauptberuflich als Kinderpsychiater in Wien tätige Autor zu seinem elften Werk. Er habe glücklicherweise Eltern, die vom Zweiten Weltkrieg und von ihrer Angst erzählt hatten. Die eigentliche Heldin seiner Erzählung war das 13-jährige Mädchen Nelli. Mit ihr tauchten die Zuhörer in die Geschichte ein.

Belohnt wurde auch, wer in der Galerie 21.06 dem Juristen und Journalisten Ronen Steinken lauschte. In „Fritz Bauer: oder Auschwitz vor Gericht“ berichtete er vom zähen Widerstand eines Kämpfers gegen die „braune“ Rechtsprechung im Nachkriegsdeutschland. Bei Dennis Pulina mussten die Besucher mitdenken. Er stellte wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu Kriegern und Entdeckern vor. Auch die Philosophin Alina Noveanu forderte ihre Zuhörer gedanklich heraus. Sie widerlegte Vorurteile gegen den Schriftsteller Ernst Jünger. Ganz andere Helden treten im Werk „Die Irren mit dem Messer“ der Köchin und Journalistin Verena Lugert auf. Gegen einigen Widerstand waren sie doch noch ins Programm gekommen.