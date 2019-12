Huldigung an Guntram Blaser

Guntram Blaser hat vor einigen Wochen den 85.Geburtstag gefeiert. Von 1978 bis 1999 war der promovierte Jurist Landrat des Kreises Ravensburg. Und ein origineller Redner. Grund genug für einen Freundeskreis, zu dem allen voran der frühere Weingartener PH-Professor Hans Ulrich Rudolf und der frühere Ravensburger Stadtarchivar Peter Eitel gehören, dem früheren Landrat ein Buch zu widmen. Ein Buch, das unter dem Titel „Meister des geschliffenen Worts“ zahlreiche Reden und Textbeiträge Blasers aus den Jahren 1978 bis 2017 enthält, einige also auch aus der Zeit, als er nicht mehr Landrat war.

Innige Liebe zur oberschwäbischen Heimat

Blitzgescheit, mit sanfter Ironie bis hin zum Sarkasmus und dabei stets in inniger Liebe zu seiner oberschwäbischen Heimat hat der gebürtige Schussenrieder Guntram Blaser über Land und Leute geredet und geschrieben. Heute, 85 Jahre alt, ist er geistig immer noch frisch, wie man so sagt, immer noch ein beeindruckender Gesprächspartner, wenn auch körperlich angeschlagen.

Tiefe Spuren im Landkreis hinterlassen

Wer 85 ist, darf sich der Rückschau widmen. Blaser hat tiefe Spuren im Landkreis Ravensburg hinterlassen. Und nicht nur da. Eher konservativ – er gehört der CDU an, hat sich in seiner Partei aber nie exponiert -, wertkonservativ wäre wohl der bessere Begriff. Aber man verpasste ihm auch das Etikett Grüner Landrat, weil er das Wurzacher Ried vor dem Abbau bewahrt hat. Er rettete das Schloss Achberg südlich von Wangen vor der „Umwidmung“ in einen Wohnpark, indem er gegen großen Widerstand des Kreistags den Ankauf durch den Landkreis durchsetzte. Guntram Blaser war entschiedener Mitbegründer der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur, Mitbegründer des sogenannten Heiligenvereins, aber auch viele Jahre Verbandsvorsitzender der OEW. Dass er für die OEW alte und neue Kunst erwarb und so für Oberschwaben rettete, zählt eher zu den unbekannten Meriten des Landrats Blaser.

Aus der Fülle der Texte des Buches „Meister des geschliffenen Worts“ ragt vielleicht jene Rede heraus, die Guntram Blaser 1999 beim Neujahrstreffen der CDU Ravensburg gehalten hat und die er „Versuch einer Liebeserklärung für Oberschwaben“ nannte. Denn Schwabe zu sein, ist laut Blaser ein Verdienst, Oberschwabe zu sein eine Gnade. Blaser selbst aber, so sagte es ein Laudator bei der Buchvorstellung, sei ein Glücksfall für Oberschwaben gewesen.

Mikrofon war noch an

Das mögen damals politisch Andersdenkende anders gesehen haben. Beispielsweise manche Grüne. Eine herrliche Geschichte trug sich bei einer Kreistagssitzung in Wangen zu, über die Blaser viele Jahre später, 2017, als er den Westallgäuer Heimatpreis bekam, in einer Rede berichtete. Eigentlich hätten die Großen Kreisstädte damals eine Frauenbeauftragte küren sollen. Ihre Oberbürgermeister wollten das aber nicht, das solle der Landkreis tun. Blaser wehrte sich mit Händen und Füßen. Das sei seine größte Schlacht während seiner Amtszeit gewesen, kommentierte er das in ironischer Übertreibung. Doch der Landrat wurde überstimmt, die Frauenbeauftragte vom Kreistag gewählt. Aus vielen Wunden blutend, habe er ihr schließlich gratuliert, sagte Blaser später. Doch der Landrat übersah, dass das Mikrofon noch nicht abgeschaltet war. „Jetzt wär‘ die Kuah au vom Eis“, brummelte er vor sich hin. Man hörte es im ganzen Saal. Große Heiterkeit.

Outet sich als dressierter Mann

Nur eine Seite lang ist die Rede, die Guntram Blaser im Jahre 2012 aus Anlass des 70. Geburtstags seiner Frau Helga hielt. So zitiert der Gatte, der sich als dressierter Mann outet, zum Beispiel Trude Hesterberg, die fand „Männer sind wie Armreife – leicht behämmert passen sie sich am besten an“. Ehejahre, so stellte Blaser in seiner Rede fest, „gelten bekanntlich als Kriegsjahre, und diese zählen doppelt“. Und: Die 40 schönsten Jahre einer Frau seien zwischen 28 und 30 – und damit sei auch klar, warum Gott, als er die Frau schuf, gelächelt haben soll.

Ein köstliches, ein ironisches Buch, wenn es um die lokale und höhere Politik geht, aber ein durchaus ernsthaftes Buch auch. Heutige Politiker, die allzu oft rein oberflächlichen Gags huldigen und, was breite Bildung à la Blaser angeht, wie Waisenknaben daherkommen, könnten von diesem „Meister des geschliffenen Worts“ eine Menge lernen.