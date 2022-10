Hubschrauber muss kommen: FV-Torwart Kevin Kraus schwer verletzt

Eine schwere Verletzung hat das Spiel des FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga beim SV Oberachern überschattet. Ravensburgs Torwart Kevin Kraus fiel nach einem Zweikampf in der Luft zu Beginn der zweiten Halbzeit so unglücklich, dass letztlich sogar der Rettungshubschrauber kommen musste. Die Partie wurde nach mehr als einer Stunde Unterbrechung fortgesetzt und endete mit 2:2. Doch das Ergebnis stand für die Ravensburger an diesem Tag weit im Hintergrund.

Zu instabil für den Transport mit dem Krankenwagen

Nach rund einer Stunde kam es zum folgenschweren Zusammenprall. „Kevin ist rückwärts gefallen und auch mit dem Kopf aufgeschlagen, sodass er kurz bewusstlos war“, sagt Ravensburgs Sportlicher Leiter Fabian Hummel. Dem herbeigerufenen Notarzt war der Zustand von Kraus laut Hummel „zu instabil“, um ihn mit dem Krankenwagen zu transportieren. „Deshalb haben sie noch den Hubschrauber gerufen, der Kevin in die Klinik nach Offenburg geflogen hat“, sagt Hummel. Am Samstagabend bekamen die Ravensburger immerhin eine erste positive Nachricht aus dem Krankenhaus. „Man muss noch genau abklären, was eventuell an der Halswirbelsäule passiert ist“, meint Hummel. „Aber möglicherweise kann er am Sonntag das Krankenhaus schon wieder verlassen.“ Kraus’ Eltern blieben bei ihrem Sohn in Offenburg.

Schiedsrichter Philipp Reitermayer stellte es den beiden Mannschaften nach der langen Unterbrechung frei, ob weitergespielt oder abgebrochen werden sollte. „Oberachern wollte zunächst nicht, wir wollten aber für Kevin weiterspielen und weiterkämpfen“, sagt Hummel. „Das war nach dem Verletzungsschock schon auch ein emotionales Thema, aber Kevin hätte auch gewollt, dass wir weiterspielen“, ist sich der Sportliche Leiter sicher.

Mesic angeschlagen, Kraus verletzt: Der letztjährige U19-Torwart muss ran

Kraus, bei Trainer Tobias Flitsch momentan eigentlich die Nummer 2, stand in Oberachern nur zwischen den Pfosten, weil Haris Mesic angeschlagen war und ein Einsatz bei ihm zu riskant gewesen wäre. Für Kraus kam schließlich André Port, der letztjährige U19-Torwart des FV, aufs Feld. „In so einer Situation in der Oberliga ins Tor zu müssen, war auch für ihn nicht leicht“, sagt Hummel. „Haris hat ihn aber sehr gut vorbereitet und André hat es sehr gut gemacht.“ Kurz vor Schluss mussten die Ravensburger allerdings doch noch den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen – Cemal Durmus verwandelte einen Foulelfmeter. „So spät mit einem Strafstoß den Ausgleich zu kassieren ist sportlich natürlich blöd gelaufen“, meint Hummel. „Aber das Resultat ist heute nebensächlich, die Gesundheit von Kevin steht klar im Vordergrund.“

Auch Daniel Geiselhart fehlt monatelang

Nach einem frühen Gegentreffer durch Serach von Nordheim kamen die Ravensburger am Samstag durch Canillas und den Oberliga-Premierentreffer von Nils Larisch zur 2:1-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit war dann an Fußball lange nicht zu denken.

Bereits vor zwei Wochen hatte sich in Daniel Geiselhart schon ein Torwart des FV schwer verletzt. Geiselhart war nach einem Zweikampf in der Landesliga gegen Laupheim gegen den Pfosten geprallt und hatte sich das Innenband im linken Ellenbogen gerissen. Auch da kam Port ins Spiel – und hielt den Ravensburgern mit zwei starken Paraden den Punkt fest. Geiselhart wird dem FV rund drei Monate fehlen. Wie lange Kraus aussetzen muss, werden die kommenden Tage zeigen.