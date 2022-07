„Sommerzeit“-Gewinnspiel: Hotelaufenthalt am Fuße des Pfänders zu gewinnen

Mit dem Start unserer „Sommerzeit“-Serie beginnen auch wieder unsere täglichen Verlosungen. Mitmachen lohnt sich, denn in den kommenden fünf Wochen gibt es tolle Preise zu gewinnen: von Hotelübernachtungen über Tickets für Vergnügungsparks und Jahreskarten für Museen.

Den Auftakt heute macht das Vier-Sterne-Mental-Spa-Resort Fritsch am Berg in Buchenberg am Pfänder oberhalb Bregenz. Zu gewinnen gibt es dort zwei Nächte im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive der Fritsch-Kulinarium-Verpflegung. Außerdem dürfen sich die zwei Gewinner jeweils mit einer Nacken-Rückenmassage verwöhnen lassen.

Ein erholsames Wochenende ist in diesem Hotel garantiert. Denn Achtsamkeit ist einer der Schlüssel zum Fritsch-Konzept, das darauf abzielt, die Gäste gelassen und gesund wieder in den Alltag zu entlassen. Achtsam den Blick auf See und Berge von hier oben in sich aufnehmen.

Auch die Inputs beim Waldspaziergang mit Thomas Fritsch schärfen den Blick für die Natur. Außerdem wählt Chefkoch Franz Fritsch die regionalen Produkte für die Kulinarik achtsam aus, oft aus der eigenen Landwirtschaft.

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Sonntag, 31. Juli, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Hotel Fritsch“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu.

Hinweise zum Datenschutz finden Sie HIER.

Über 500 Freizeittipps in der Region

Sie sind noch auf der Suche nach Freizeittipps in der Region? Kein Problem. Mit unserer neuen Freizeitkarte haben Sie die Auswahl aus über 500 Ausflugszielen im Südwesten.

+++ Hier kommen Sie zur Freizeitkarte +++