Horgenzell verliert, Bad Waldsee gewinnt

Auch im dritten Spiel der Volleyball-Oberliga hat der SV Horgenzell eine Niederlage kassiert. Beim SV Fellbach verlor der SVH mit 0:3. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte dagegen der Aufsteiger TG Bad Waldsee.

SV Fellbach – SV Horgenzell 3:0 (25:13, 25:16, 25:71) – Durch starke Aufgaben setzte Fellbach zu Beginn die Horgenzeller unter Druck und führten bald mit 14:2. Auch die Auszeiten von Trainer Frieder Guggolz konnten die SVH-Spielerinnen nicht wachrütteln. Im zweiten Satz zeigte Horgenzell deutlich mehr Bereitschaft, um jeden zu kämpfen. Die Annahme kam nun sicher zum Zuspiel, somit gab es deutlich mehr Punkte – und eine 13:10-Führung. Aber auch diese Führung stabilisierte das Horgenzeller Spiel nur kurzfristig. Druckvolle Aufgaben der Fellbacher zeigten immer wieder die Schwäche der SVH-Annahme auf. Im dritten Satz fruchteten die Appelle von Trainer Guggolz, den Spielaufbau zu stabilisieren und Druck im Angriff auszuüben. Bis zum 15:14 blieb es eng, dann zog Fellbach wieder davon, holte sich auch den dritten Satz und gewann die Partie mit 3:0. Nach dem schleppenden Saisonstart muss Horgenzell Sicherheit in sein Spiel bringen. Das spielfreie Wochenende gibt Zeit, im Training an den Schwächen zu arbeiten. Das nächste Heimspiel ist am Samstag, 3. November, um 18 Uhr.

SVH: Egger, Heiming, Hodurs, Jehle, Klimsa, Knauf, Kuchelmeister, Lauenroth, Schwandt.

VC Baustetten – TG Bad Waldsee 1:3 (18:25, 20:25, 25:22, 20:25) – Durch den Sieg beim VC Baustetten steht die TG auf dem dritten Tabellenplatz der Oberliga. Mit nahezu vollständigem Kader traten die Waldseer am Sonntag beim VC Baustetten an. Trainer Jan Herkommer setzte zu Beginn wieder auf Laura Weber, Maya Wollin, Sybille Bosch, Linda Kempter, Lisanne Majovski, Julia Herkommer und Libero Luisa Fluhr. Die TG begann jedoch durchwachsen. Probleme in der Annahme und eine hohe Fehlerquote führten dazu, dass sich die Waldseer erst zur Mitte des Satzes absetzen konnten. Mit guten Aufschlägen gewann die TG den Satz jedoch mit 25:18. Ein ähnliches Bild bot sich den zahlreichen Zuschauern in den zwei darauffolgenden Durchgängen. Keine Mannschaft konnte sich im Verlauf der Sätze absetzen. Mit Mara Schmidinger und Cathrin Reimer kam bei der TG zwar etwas Schwung rein, trotzdem gab es bei Bad Waldsee viele Unsicherheiten im Spiel. Während im zweiten Durchgang Maya Wollin mit einer Aufschlagserie für ein besseres Ende der Gäste sorgte, führte im dritten Satz die Baustettenerin Jana Traub mit acht Aufschlägen beim Stand von 18:22 den Satzgewinn für die Gastgeber herbei. Im vierten Satz war es erneut eine Aufschlagserie, die vorentscheidend für das Spiel war. Mit neun Aufschlägen sorgte TG-Mannschaftsführerin Laura Weber für eine frühe Führung. Diese ließen sich die Bad Waldseerinnen nicht mehr nehmen.

Mit sechs Punkten nach zwei Spielen kann die TG in zwei Wochen mit viel Selbstvertrauen ins Heimspiel gegen den den Mitaufsteiger SSV Ulm 1846 gehen.

TG: Weber, Majovski, Reimer, Kempter, Herkommer, Wollin, Bosch, Fluhr, Schmidinger, Gamrot.