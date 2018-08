Horgenzell schießt sich furios an die Tabellenspitze

Am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat der SV Horgenzell dank eines 8:0-Kantersiegs gegen Alttann die Tabellenführung übernommen. Zu überzeugen wusste auch der FV Molpertshaus beim 5:1 in Michelwinnaden. Blitzenreute siegte in letzter Sekunde gegen Oberzell II (2:1). Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel in Bad Waldsee (1:1 gegen Bodnegg).

FV Bad Waldsee – TSV Bodnegg 1:1 (0:0) – Tore: 1:0 Steffen Merk (51.), 1:1 Narin Wangsaengklang (53.) – Kein Sieger in Bad Waldsee. Im Duell zweier Aufstiegsfavoriten gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen. Der Absteiger Bad Waldsee ging nach der Pause nicht unverdient in Führung. Doch Bodnegg schlug postwendend zurück und kam zum Ausgleich. In der letzten halben Stunde drängten beide Teams auf den Siegtreffer, dem der FVW etwas näher war. Schlussendlich blieb es jedoch bei der Punkteteilung.

SC Michelwinnaden – FV Molpertshaus 1:5 (0:2) – Tore: 0:1, 0:3, 1:4 Kristoffer Kantorek (15., 51., 72.), 0:2 Raphael Detzel (36.), 1:3 Kevin Matt (68.), 1:5 Florian Weiler (83.) – Molpertshaus siegt deutlich zum Auftakt. Der FV Molpertshaus war von Beginn an das bessere Team und münzte dies in eine 2:0-Pausenführung um. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FVM sogar auf 3:0. Der Anschlusstreffer des SCM ließ nur kurz Hoffnung bei den Gastgebern aufkeimen. Molpertshaus schlug postwendend in Form des vierten Treffers zurück. Michelwinnaden gab sich dennoch nicht auf, vor dem gegnerischen Gehäuse fehlte es jedoch ein ums andere Mal am nötigen Quäntchen. Sieben Minuten vor dem Ende traf Florian Weiler für den FVM per direkt verwandeltem Freistoß zum 5:1-Endstand.

SV Blitzenreute – SV Oberzell II 2:1 (1:1) – Tore: 1:0 Nico Müller (14.), 1:1 Ferdinand Schnetz (33.), 2:1 Julian Bauhofer (90.) – Blitzenreute siegt in allerletzter Minute. In einem Spiel auf äußerst überschaubarem Niveau ging der SVB zunächst in Führung. Oberzell konnte noch vor der Pause ausgleichen. In der zweiten Hälfte taten sich beide Mannschaften weiterhin schwer. Als keiner mehr mit dem Siegtreffer rechnete, traf der eingewechselte Julian Bauhofer doch noch zum glücklichen Sieg für Blitzenreute.

SV Horgenzell – SV Alttann 8:0 (1:0) – Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 7:0, 8:0 Simon Schmid (22., 51., 60., 83., 89.), 4:0, 6:0 Christoph Haag (62., 78.), 5:0 Clemens Fischer (67.). – Horgenzell überrollt Alttann. Im ersten Spielabschnitt tat sich der SVH gegen defensiv agierende Gäste noch schwer – so ging es mit einem knappen 1:0 in die Pause. Das änderte sich gründlich im zweiten Durchgang. Horgenzell drehte gegen nun überforderte Alttanner gehörig auf und schraubte das Ergebnis auf 8:0 in die Höhe. Überragender Mann auf dem Platz war dabei SVH-Goalgetter Simon Schmid, der alleine fünf Treffer zum Sieg beisteuerte.

SV Schmalegg – SV Weißenau 1:1 (1:1) – Tore: 1:0 Florian Port (4.), 1:1 Timo Stauber (36.) – Leistungsgerechte Punkteteilung in Schmalegg. Der SV Schmalegg startete hellwach in die Begegnung und führte bereits nach zwei Minuten. Weißenau benötigte etwas, um in die Partie zu kommen. Noch vor der Pause gelang dann der etwas überraschende Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt hatte Schmalegg die besseren Chancen zum Siegtreffer, es blieb aber letztlich beim Remis.