Von 13. bis 16. Oktober findet in Ravensburg das 1. Festival „Begegnungen“ des Vereins Ravensburger Kammersolisten, eine Hommage an die Kultur der Roma und Sinti, statt.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 13. Oktober, um 20 Uhr, ein Konzert in der Zehntscheuer mit Mitgliedern der Roma und Sinti Philharmoniker, dem „Costel Nitescu Quartet“, dem Panflötenspieler Romeo Vaduva und der der Cymbalistin Nicoletta Tudorache. Sie spielen „Gipsy Swing und Zigeunerjazz“. Am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr, spricht in der Linse in Weingarten Professor Joachim Kunstmann über „Fremdheit und Begegnung“; es tanzt Esther Ambrosino. Am Samstag, 15. Oktober, findet von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr mit der Musikschule Ravensburg in deren Räumen ein Workshop zu „Zigeunermusik“-Impro und Ausdruck“ mit Joszef Balogh (Klarinette) und Tibor Botos (Gitarre) stattfindet. Anmeldungen unter Telefon 0751/25955 oder per Mail unter an rv-kammersolisten@web.de.

Am Sonntag, 16. Oktober, um 19 Uhr, spielt das Festivalorchester im Kloster Weissenau Werke von Brahms, Haydn oder Kalman. Wolfram Frommlet liest aus der „Lyrik von Roma und Sinti“.