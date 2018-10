Holzmarkt: „Blumen, Kaffee, Weizenbier“

Die Musikschule Ravensburg wird nach ihrem Umzug von der Friedhofstraße in die sanierte Bauhütte am nördlichen Marienplatz doppelt so viel Platz haben wie bisher. Dieses Ergebnis einer Studie haben Stadträte aller Fraktionen im Gemeinderat beklatscht. Doch Raum für Extrawünsche gibt es nicht. Das vorgesehene öffentliche WC an gleicher Stelle lässt sich nicht verwirklichen. Und die von Oberbürgermeister Daniel Rapp favorisierte Gastronomie stößt zunehmend auf Skepsis im Gremium.

„Individuelle Tagesgastronomie für junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren“ möchte Rapp gerne noch in der Bauhütte unterbringen, um den Holzmarkt zu bespielen. „Wir brauchen nicht noch eine Gastronomie“, meinte dagegen Ulrich Höflacher (BfR). Die Musikschule müsse klar erste Priorität haben. „Ich dachte, wir seien von der Tagesgastronomie längst abgerückt“, sagte Michael Lopez-Diaz (UL). Für Wolfgang Metzger (Freie Wähler) ist „gar kein Platz für diese Idee übrig“. Auch Oliver Schneider (FDP) kann sich Gastronomie nur schwer vorstellen. Wenn, dann müsse sie mit viel Qualität punkten. Der Blumenladen dagegen, der in der derzeitigen Form wohl weichen muss, würde seiner Ansicht nach den Holzmarkt gut beleben.

Den Platz neben der Musikschule möglichst vielfältig nutzen möchte Heike Engelhardt (SPD): „Der Blumenladen hat hier eine wichtige Aufgabe übernommen.“ Im übrigen macht sich die SPD für das Motto „Blumen, Kaffee, Weizenbier“ am Holzmarkt stark. Die Grünen wollen dagegen weiterhin für ein WC am nördlichen Marienplatz kämpfen. Der Holzmarkt brauche außerdem eine Begrünung und Bäume, dadurch könne er zu einem Mikropark werden. Rudi Hämmerle (CDU) wiederum glaubt, dass sich Einzelhandel in dieser Ecke schwer tun würde: „Das sehen wir am Weingartener Hof.“ Für Hämmerle war es ein „großartiger Tag“, dass die Musikschule passende Räume bekommt.