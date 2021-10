Holzklänge in der Johanneskirche

In der Johanneskirche in der Ravensburger Weststadt findet am Samstag, 23. Oktober, um 17 Uhr ein Benefizkonzert mit dem Percussionisten Florin Gitzen statt.

Laut Pressemitteilung der Johannesgemeinde spielt Gitzen auf seinem Lieblingsinstrument, dem Marimbaphon, „Holzklänge“. Bereits als Siebenjähriger nahm Florin Gitzen Schlagzeugunterricht bei Günter Kamp an der Musikschule Ravensburg. Im Jahr 2010 wurde er mit dem Selinka-Musikförderpreis ausgezeichnet. Seine akademische Musiklaufbahn begann er in Leipzig und schloss sie in Köln erfolgreich ab. Dort befindet er sich derzeit im Masterstudiengang zum Musiklehrer. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden zugunsten der Renovierung des Kirchturms gebeten.