Jetzt verläuft der Endspurt zur Oberliga-Saison für die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt doch noch etwas holprig. In der letzten Auswärts-Partie beim SV Ebersbach unterlagen die Oberschwaben mit 16:19.

Trotz vollzähligem Kader reichte es nicht für einen Sieg, da Schlüsselpositionen nicht wie gewohnt besetzt werden konnten. So sprang für den verhinderten Benedikt Rebholz der Jugend-Betreuer Waldemar Lehn ein; Jan Zirn, der ein Regenerations-Training absolvierte, wurde durch Roman Berko ersetzt. Von ihm versprach sich KG-Trainer Dariusz Jelen zwar keine Höchstwertung, aber mitringen sollte drin sein. War es auch, zumindest am Anfang, als der KGler seinen Kontrahenten Balint Vatzi gut im Griff hatte und auch zügig mit 4:0 vorn lag. Dann unterlief ihm eine Unachtsamkeit, die eine Schulterniederlage zur Folge hatte. Waldemar Lehn war überfordert und wurde von Jörg Sänger ebenfalls geschultert. In der 80 kg-Klasse musste für Alexander Schaich ebenfalls Ersatz gefunden werden. Der Baienfurter bereitete sich auf seine Techniker-Prüfung vor, weswegen der immer noch an einer Schulterverletzung laborierende Marcel Bolduan, ein Freistiler, den Greco-Part gegen Hans-Jörg Scherr übernahm. Auch diese Partie endete durch eine technische Niederlage Bolduans (0:16) mit einer Höchstwertung für die Gastgeber, die am Ende sogar den Klassenerhalt sicherten.

Mit einer starken Leistung musste sich Moritz Buck erst in der Endphase gegen Bence Kovacs mit 4:22 geschlagen geben. Lukas Buck, der ältere Bruder, absolvierte seine Begegnung mit Jan Seidl unter Wert mit einer 0:12-Niederlage. Immerhin die Hälfte der Partien gingen aufs Konto der Gäste, angefangen bei Timofei Xenidis, der beim 16:0 gegen Armin Turzer keine Mühe hatte. Magomed Makaev attackierte den defensiven Stefan Weller bis zum Schlussgong und punktete mit 9:0. Christoph Dornfeld erkämpfte gegen Vadim Kozanov ein 6:5. Patryk Dworczyk (Schultersieg über Niklas Nutsch) und Kevin Henkel (technisches 16:0 gegen Andre Steinwand) konnten die Gesamtniederlage nicht mehr verhindern.