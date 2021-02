Hohes Spendenergebnis auch ohne Hausbesuche

In Obereschach sind traditionell in der ersten Januarwoche die meisten Sternsinger der Stadt unterwegs.

Wegen der Corona-Einschränkungen konnten in der Kirchengemeinde St. Johann Baptist die mehr als 100 Kinder und Jugendliche sowie 20 Begleiter nicht wie üblich durch die Straßen ziehen. Trotzdem hielten die Obereschacher hielten den Sternsingern die Treue. Mit 17 765 Euro liegt das Ergebnis nur um rund 700 unter des Vorjahres. Dafür hatten sich die ehrenamtlichen Gruppenbegleiter ins Zeug gelegt und vor Dreikönig Informationen an alle Haushalte verteilt. Symbolhaft haben dann am 6. Januar eine Handvoll Könige den Gottesdienst mitgefeiert. Und im Laufe des Feiertages haben dann die Gruppenbegleiter den Segensaufkleber an den Türen in der Ortschaft erneuert. Außerdem konnte man sich die Obereschacher Sternsinger über einen Film aus dem Internet ins Haus holen.