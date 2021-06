Auf etwa 10 000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Georgstraße in Ravensburg entstanden ist.

Der 44 Jahre alte Fahrer eines Audi A4 stieß laut Polizei seitlich gegen einen A5, dessen 26-jähriger Fahrer auf der rechten Fahrspur neben dem Verursacherfahrzeug unterwegs war. Der 44-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht an der Hand und wurde vor Ort medizinisch versorgt.