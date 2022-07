Hoher Schaden bei Verkehrsunfall in Ravensburg

Totalschaden dürfte einem Autofahrer an seinem Wagen entstanden sein, der am Dienstag gegen 17.30 Uhr einem Auto in Ravensburg aufgefahren ist. Das teilt die Polizei mit.

Der 21-jährige Fordfahrer war auf der Landesstraße L 288 von Ravensburg nach Horgenzell unterwegs und übersah, dass der 24-jährige VW-Fahrer vor ihm auf Höhe von Schlegel in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Der 21-Jährige fuhr auf. Während durch die Kollision am VW ein Schaden von rund 3000 Euro entstand, wird dieser am Ford auf rund 10 000 Euro geschätzt.