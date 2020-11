Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand

Bei einem Dachstuhlbrand ist es in der Nacht zum Samstag zu einem hohen Schaden in der Ravensburger Straße Am Hexenkessel gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, könnte die Ursache ein illegal abgeschossener Feuerwerkskörper gewesen sein. Die Ermittlungen dauern noch an. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von geschätzten 30000 Euro.