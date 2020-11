Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand

„Ich habe in dem Moment zuerst gedacht, dass das ein Scherz ist, dass mich da vielleicht ein Bekannter erschrecken will“, erinnert sich Karl Gerster an den Vorfall, der nur wenige Minuten dauert. „Das war aber kein Bekannter.“ Denn der Vermummte bedroht den Verkäufer mit einer Pistole und fordert Geld von ihm. Doch Gerster reagiert klug und schlägt den Verbrecher dadurch in die Flucht.

Hier passierte der Überfall Doch was war passiert?