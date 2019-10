An der Einmündung Robert-Bosch-Straße/Gottlieb-Daimler-Straße in Ravensburg ist es am Sonntag 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 45-jähriger BMW-Fahrer missachtete laut Polizeimeldung vermutlich die Vorfahrt eines 50-jährigen Chevrolet-Fahrers. Beide Fahrer blieben unverletzt, ein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beträgt rund 23 000 Euro.