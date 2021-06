Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Sachschaden von rund 10 000 Euro ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochvormittag um 11.20 Uhr auf der B 30 bei Ravensburg ereignete.

Ein 77-jähriger Audi-Fahrer war nach Angaben der Polizei Richtung Tettnang unterwegs, als er an der Kreuzung bei Untereschach vermutlich aufgrund Unachtsamkeit das Abbremsmanöver einer vor ihm fahrenden Mazda-Fahrerin zu spät erkannte. In der Folge fuhr er auf das Fahrzeug der 54-jährigen Frau auf, die aufgrund der auf Rot wechselnden Ampel ihre Geschwindigkeit zuvor verringert hatte. Ein am Heckträger des Mazdas angebrachtes Fahrrad wurde durch die Kollision ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Unfallbeteiligten kamen nicht zu Schaden.