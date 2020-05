Hoher Sachschaden bei Autounfall

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagnachmittag einen Verkehsrunfall in der Ravensburger Jahnstraße verursacht. Dabei wurde eine andere Autifahrerin leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 44 000 Euro. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. So wollte der 31 Jahre alte Unfallverursacher einen vorausfahrenden Mercedes überholen und scherte nach links aus. Hierbei übersah er eine neben sich fahrende 26-jährige Audi-Fahrerin, welche durch den seitlichen Zusammenprall gegen ein Straßenschild fuhr. Als der Unfallverursacher durch diesen Zusammenstoß erschrak, lenkte er sein Fahrzeug wieder ruckartig nach rechts und kollidierte mit dem Mercedes. Die Audi-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.