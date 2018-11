Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Wie die Polizei mitteilt, ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Bleichestraße ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte vermutlich zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 29-Jähriger am Fußgängerüberweg anhalten musste und prallte gegen das Heck dessen Skoda. Die durch die Kollision nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden.