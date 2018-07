Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Autofahrer und einen Sachschaden von rund 14 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Brühlstraße ereignet hat. Eine 32-jährige Seat-Fahrerin fuhr laut Polizeibericht auf der Brühlstraße und wollte links in den Schlegelwinkel abbiegen. Aufgrund der entgegenkommenden Fahrzeuge hielt sie an, was die dahinter fahrende 27-jährige VW-Fahrerin übersah und ungebremst auf den Seat auffuhr. Bei dem Aufprall lösten beim VW der Fahrer- und Beifahrerairbag aus, beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden, so die Polizei.