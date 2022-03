Hohe Kraftstoffpreise bringen Unternehmen im Kreis Ravensburg an ihre Grenzen

Warum keine alternativen Antriebe?

Eine Flotte mit Elektro-Antrieben scheint angesichts der Treibstoff-Preise als willkommene Lösung. In den Gesprächen erklärten alle vier Branchenvertreter, dass dies erstrebenswert, zum jetzigen Zeitpunkt aber keine Lösung sei. In dem Fahrzeugbereich der 40-Tonner gebe es keine praktikable Alternative zum Dieselmotor, sagt beispielsweise Spediteur Wolf. Auch die Kreishandwerkerschaft erkennt noch keine geeigneten Modelle in ausreichender Stückzahl auf dem Markt.