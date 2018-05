Hoffmann läuft zu vier Medaillen

Brigitte Hoffmann, Langstreckenläuferin der LG Welfen, hat sich in der Altersklasse W60 bei den dreitägigen Masters-Europameisterschaften im Straßenlauf sowie im Halbmarathon zwei Goldmedaillen mit der Mannschaft gesichert. Dazu gewann Hoffmann in den Einzelwettbewerben einmal Silber und einmal Bronze.

Die spanische Hafenstadt Alicante war Austragungsort der 17. Non-stadia-Europameisterschaften in den Wettbewerben zehn, 20 und 30 Kilometer Gehen sowie dem Zehn-Kilometer-Straßenlauf und dem Halbmarathon. Der Veranstalter verzeichnete ein Meldeergebnis von 1492 Masters aus 28 Nationen. Aus Deutschland hatten sich 63 Teilnehmer angemeldet.

Deutsche Mannschaft stark

Einzige Vertreterin der LG Welfen war die Ravensburgerin Brigitte Hoffmann, die von ihrem Ehemann Dietmar während der kräftezehrenden Meisterschaft betreut wurde. 25 Grad zeigte das Thermometer beim ersten Wettkampf, dem Zehn-Kilometer-Straßenlauf. In Christine Sachs (LG Mettenheim) und Brigitte Hoffmann belegten zwei deutsche Läuferinnen das Podest. Sachs eilte in 42:46 Minuten zum Titel. Die Schweizerin Monica Hug sicherte sich in 44:05 Minuten den zweiten Platz. Knapp dahinter, in 44:21 Minuten, vervollständigte Hoffmann in Saisonbestzeit das Podest und erhielt die Bronzemedaille.

Neben den Einzelerfolgen trumpfte die deutsche Mannschaft der W60 in der Besetzung Sachs, Hoffmann und Huether mit dem deutlichen Sieg in 2:15:13 Stunden auf. Acht Minuten länger waren die zweitplatzierten Spanierinnen auf der Straße, Bronze ging an die Mannschaft aus der Schweiz. Kein Meisterschaftswettbewerb, aber trotzdem spannend war am zweiten Veranstaltungstag die Nationenstaffel. Die Frauen liefen dreimal zwei Kilometer. Wieder in der Besetzung Hoffmann, Sachs und Huether holte sich Deutschland auch in dieser Disziplin den Sieg.

Württembergischer Rekord

Eine äußerst enge Entscheidung gab es am letzten Tag beim Kampf um die Medaillen im Halbmarathon. Nach 21,1 Kilometern trennten die routinierte Straßenläuferin der LG Welfen gerade einmal 46 Sekunden vom Titelgewinn – es gab Silber für Hoffmann. Den Sieg feierte in 1:32:34 Stunden die Spanierin Marcelin Hernaiz Del Campo. Brigitte Hoffmanns Dauerkonkurrentin bei nationalen und internationalen Meisterschaften, Christine Sachs, musste sich mit 25 Sekunden Rückstand auf Hoffmann mit Platz drei zufrieden geben.

Bei der stimmungsvollen Siegerehrung ging der Mannschafts-Europameistertitel in der W60 an das Trio Hoffmann, Sachs und Ganter aus Deutschland. „Ich freue mich, dass es bei mir so gut lief“, sagte Hoffmann nach dem Gewinn der vier Medaillen. „Die letzten Saisonrennen im Halbmarathon waren deutlich langsamer.“ Die vierfache Mutter durfte sich nicht nur über die Medaillen im Halbmarathon freuen, sondern auch über einen württembergischen Rekord in der W60, der aus dem Jahr 2011 stammte und in 1:36:08 Stunden von Gudrun Vogl (SpVgg Renningen) gehalten wurde.