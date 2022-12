Höhlenweihnacht mit „Bub & the Bubbles“

Die traditionelle Weihnachtsparty in der Räuberhöhle Ravensburg gibt es am Samstag, 17.Dezember, ab 20 Uhr. dann performen Frontman Bub und seine Bubbles (Foto: Räuberhöhle) neben Weihnachtsklassikern wie White Christmas oder Jingle Bells auch bekannte Titel der Rockgeschichte im typischen Bubbles-Style. Drei Stunden abtauchen in eine andere Welt, das versprechen die Vernastalter. Karten gibt’s im Vorverkauf unter Telefon 0751/33456 ab 17 Uhr oder direkt in der Räuberhöhle.