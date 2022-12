Kleider und Schmuck, Ideen und Kontakte, Schönes und Nützliches: All das gibt es auf der Hochzeitsmesse „Ewig Dein“ am 14. und 15. Januar 2023 in Ravensburg. Nach zwei Jahren Pause versammeln sich die Ausstellenden wieder in der Oberschwabenhalle. Rund 80 Anbieter werden erwartet. Damit gehört die Ravensburger „Ewig Dein“ zu den großen Hochzeitsmessen im Land und ist die größte im Raum Oberschwaben-Bodensee-Allgäu, wie die Veranstalter mitteilen.

Die Messe ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ravensburger Hochzeitsmesse hat ein neues Herzstück: die Wedding-Bühne. Dort werden Modenschauen mit Brautkleidern und festlichen Herren-Outfits angesiedelt. Hinzu kommen Interviews mit Ausstellerinnen und Ausstellern: Moderator Nik Herb wird die erfahrenen Hochzeits-Experten fragen, was bei ihnen die starken Trends sind, was ganz neu ist und was in der Hochzeits-Welt gerade als „Must-have" gilt.

Nicht auf jeder Hochzeitsmesse kann man Kleider direkt anprobieren. In Ravensburg schon: Ein Aussteller lässt sich vom RVG-Team eigens hierfür geräumige Umkleideräume in die Halle stellen. Ein Ticket für Erwachsene kostet zehn Euro, ermäßigt neun. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Wenn Braut oder Bräutigam mit vier Begleitpersonen kommen, zahlen alle gemeinsam 40 Euro. Parken: Kostenlose Stellplätze sind direkt an der Oberschwabenhalle vorhanden.

Mehr Informationen gibt’s im Internet unter www.ewigdein-rv.de