Hochwassergefahr durch Dauerregen: Erste Entwarnungen - Sturmböen weiter möglich

Aufgrund von starken und anhaltenden Regenfällen wurde am Montag in Baden-Württemberg und Bayern mit Überschwemmungen gerechnet. Auch vor schweren Sturmböen wurde gewarnt.

Im News-Blog auf Schwäbische.de haben wir am Montag die neuesten Informationen zur Lage gesammelt. Das Blog ist jetzt geschlossen. Hier können Sie die aktuellen Entwicklungen nachlesen. Am Dienstag informieren wir bei Bedarf erneut über die aktuelle Lage.

Aktuelle Lage:

Warnung vor Hochwasser und Überschwemmungen durch Dauerregen an manchen Orten zurückgenommen

DWD warnt vielerorts weiterhin vor schweren Sturmböen in der Nacht auf Dienstag

Bahn-Strecke zwischen Kempten und Immenstadt gesperrt. Warnung vor weiteren Streckensperrungen.

Lage entspannt sich voraussichtlich ab der Wochenmitte

In Wangen und Neu-Ulm werden die Pegelstände genau beobachtet.

Aktuelle Unwetter-Gefahren

AKTUELLE ENTWICKLUNG:

22:09 Uhr: Blog geschlossen

Die Warnungen vor Hochwasser und Sturmböen sind im Südwesten weiterhin aktiv. Bislang gibt es aber keine ernsten Schäden. Alle Informationen zur Lage in Bayern und zur Lawinengefahr in den Alpen gibt es hier.

19:23 Uhr:

In Ellwangen an der Jagst wurde jetzt auch Entwarnung gegeben. Die Pegel sinken weiter. Zuvor hatte auch Wangen im Allgäu von einer Entspannung gesprochen.

18:00 Uhr: Auswirkungen auf Zugverkehr / Leichte Entwarnung in Wangen

Das Sturmtief Petra naht: Auswirkungen auf den Bahnverkehr sind laut Bahn weiterhin im ganzen Süden Deutschlands möglich Es kann zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Die Stadt Wangen hat unterdessen die Warnung vor Hochwasser spürbar entschärft.

16.50 Uhr: Städte ziehen Konsequenzen

Auch mehrere Städte in der Region behalten die Pegelstände der Flüsse genau im Blick.

Wegen steigender Pegelstände der Oberen Argen hat die Wangener Polizei am Montagnachmittag mit Lautsprecherdurchsagen in der Unterstadt vorsorglich die Bürger dazu aufgefordert, ihre Fahrzeuge aus dem Uferbereich zu entfernen. Sollten die Pegel weitersteigen, wäre auch ein Hochwasseralarm denkbar.

Der städtische Baubetriebshof der Stadt Neu-Ulm hat daher im Bereich des Donaubades in Richtung Senden Wald-, Geh- und Radwege entlang der Iller gesperrt. Insgesamt wurden 18 verkehrliche Sperrungen errichtet. Auch die Geh- und Radwegunterführung an der Gänstorbrücke ist vorerst gesperrt.

Laut aktuellen Hochwasserprognosen wird an der Iller bis zum Dienstag vermutlich die Meldestufe 3 erreicht, an der Donau vermutlich die Stufe 2 überschritten. Außer diesen Sperrungen seien derzeit keine weiteren Maßnahmen notwendig, so die Stadt.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) rechnen damit, dass der Flusswasserpegel an der Iller bei Wiblingen auf über 6,30 Meter ansteigt. Falls es so kommen sollte, so die SWU, müsse der Trinkwasserbrunnen "Rote Wand" abgeschaltet werden.

Grund zur Sorge bestehe dadurch aber nicht: Damit trotzdem das Trinkwasser bei den Haushalten ankommt, werde sodann auf die Landeswasserversorgung Langenau umgestellt.

16.30 Uhr: Ruhiger ab der Wochenmitte

Ruhiger könnte das Wetter nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes ab der Wochenmitte werden. Dann werde sich die Sonne wieder etwas häufiger zeigen, außerdem bleibe es zumeist trocken.

Wenn auch nur für kurze Zeit: Denn für den Beginn der kommenden Woche prognostiziert der Deutsche Wetterdienst wiederum eine erhöhte Sturmgefahr und neue, kräftige Niederschläge.

14.30 Uhr: Züge in Tuttlingen fahren wieder

Wie die DB Regio Baden-Württemberg auf Twitter mitteilte, waren auch Zugstrecken im Raum Tuttlingen vom Hochwasser betroffen.

Zwischen Fridingen und Immendingen wurde zeitweise ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Mittlerweile ist die Sperrung laut DB Regio wieder behoben. Dennoch sei noch mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen zu rechnen.

Auch am Tuttlinger Bahnhof stand der Zugverkehr am Montagmittag still. Der Grund dafür war allerdings nicht nur das Wetter.

13.30 Uhr: Einzelne Pegel gehen zurück

Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg haben viele Gewässer ihre zweijährlichen Hochwasserstände erreicht. Einzelne Flüsse kamen sogar in die Nähe der Zehnjahresmarken.

Am Montagmittag gingen die Pegelstände in den kleineren Flüssen bereits wieder zurück. Betroffen seien vor allem das Allgäu und der nördliche Schwarzwald.

Von Samstagmittag bis Montagmittag gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Regenfälle von zum Teil deutlich mehr als 100 Litern je Quadratmeter.

Bis zum Abend sollten in weiten Teilen Baden-Württembergs noch ein paar Liter hinzukommen, sagte DWD-Meteorologe Kai-Uwe Nerding.

Vom Abend an sei dann wieder mit kräftigen und anhaltenden Regenfällen zu rechnen, die bis Dienstag weitere 50 bis 60 Liter Regen bringen können, in Staulagen auch bis zu 80 Liter.

13.00 Uhr: Entwarnung für die Ostalb?

Nach einem bislang trockenen Winter haben starke Regenfälle die Flüsse und Bäche auf der Ostalb anschwellen lassen. Die Jagst ist in Ellwangen und Jagstzell zum Montag hin teilweise über die Ufer getreten. Meteorologe Andy Neumaier gibt aber dennoch Entwarnung.

"Es wird in der Nacht zum Dienstag zwar noch stark regnen. Im Laufe des Montags aber lässt es nach", meint Neumaier im Gespräch mit Schwäbische.de. "Der Regen fällt dann in bereits sinkende Pegel. Am Dienstagmorgen kann es zwar noch vereinzelt Hochwasser haben, im Laufe des Tages ist das aber dann erledigt."

Das Hochwasser im Februar hat die Jagst zum Teil über die Ufer treten lassen. Am Sixenbach nehmen es die Auerochsen gelassen hin. (Foto: Hariolf Fink)

Allerdings müsse man die Gefahr von Sturmböen im Blick behalten, erklärt der Meteorologe. "Die orkanartigen Böen können bis zu 110 Stundenkilometer schnell sein. In der zweiten Nachthälfte wird es zudem heftig krachen. Das Gewitter kann die gesamte Ostalb punktuell treffen."

Dienstag und Mittwoch müsse auf der Ostalb dann mit etwas Schnee gerechnet werden, der aber schnell wieder schmilzt. "In der zweiten Wochenhälfte bekommen wir dann Frühling light", so Neumaier. (Hier geht's zum kompletten Interview)

12.20 Uhr: Erdrutsch beschädigt Wohnhaus

Nach starken Regenfällen haben sich in Simonswald bei Freiburg Erdmassen an einem Hang gelöst und ein am Berg stehendes Wohnhaus beschädigt. Das Gebäude im Kreis Emmendingen sei von Erde und Geröll getroffen worden, teilte die Polizei mit.

An dem Wohnhaus im baden-württembergischen Ort Simonswald entstand ein Sachschaden um die 50.000 Euro. (Foto: Patrick Seeger / DPA)

Verletzt wurde den ersten Angaben zufolge niemand. Es sei jedoch ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden.

12.00 Uhr: Neuschnee in den Höhenlagen

Dienstag und Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst mit deutlich kühleren Temperaturen. Im Süden werden weitere Niederschläge erwartet, oberhalb von 400 Metern auch Schnee.

So werden an den Alpen bis Mittwoch 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee, im Schwarzwald, Bayerischen Wald und Erzgebirge 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. Der Lawinenwarndienst rief daher in mehreren bayerischen Gebieten die Warnstufe drei von fünf aus.

11.50 Uhr: Warnung vor Sturmböen

Nach heftigen Regenfällen warnt der Deutsche Wetterdienst und die Unwetterzentrale nun auch vor schweren Sturmböen in der Nacht zum Dienstag.

Vor allem in Regionen südlich der Donau sei mit Windgeschwindigkeiten von rund 100 Stundenkilometern zu rechnen.

An der Kaltfront und bei möglichen Gewittern sind außerdem Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern, in den Hochlagen sogar extreme Orkanböen von mehr als 140 Stundenkilometern denkbar.

11.15 Uhr: Zug-Verbindungen betroffen

Folgende Strecken sind betroffen:

EC-Züge (Zürich) - Lindau - München fallen in beiden Richtungen zwischen Lindau und München aus

IC 2012 (Oberstdorf - Dortmund) fällt zwischen Oberstdorf und Stuttgart aus

IC 2013 (Dortmund - Oberstdorf) fällt zwischen Stuttgart und Oberstdorf aus

IC 2084 (Oberstdorf - Augsburg) fällt aus

IC 2085 (Augsburg - Oberstdorf) fällt aus

10.30 Uhr: Bahnstrecke gesperrt

Die anhaltenden Regenfälle haben auch bereits Auswirkungen auf den Bahnverkehr in der Region. So ist aktuell bereits die Strecke zwischen Kempten (Allgäu) Hbf und Immenstadt gesperrt, wie die Deutsche Bahn bestätigt.

Diese Maßnahmen würde wegen "des andauernden Starkregens im Allgäu und des angekündigten Hochwassers der Iller und der damit verbundenen Flutung der Hochwasser-Polder" getroffen, so die Bahn. Es komme derzeit somit auch zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Für Reisende ist zwischen Lindau und München in beiden Richtungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wie die Bahn erklärt, fahren die Busse ab Lindau bzw. München in den Abfahrtszeiten der ausfallenden Eurocity-Züge.

"In Lindau fahren die Busse am Bahnhofsvorplatz ab, in München am Hauptbahnhof am Ausgang Arnulfstraße", heißt es auf der Webseite der Deutschen Bahn. "Die Busse verkehren in beiden Richtungen direkt zwischen Lindau und München und halten nicht in Kempten (Allgäu) bzw. Buchloe. Hierdurch kommt es zu Reisezeitverlängerungen zwischen 30 und 60 Minuten."

10.00 Uhr: Allgäu und Neu-Ulm im Fokus

Im Laufe des Vormittags könnte nach DWD-Angaben für den Zulauf der Iller im Allgäu und an der Oberen Donau in Neu-Ulm die Warnstufe drei erreicht werden, was überschwemmte Keller und Beeinträchtigungen im Verkehr zur Folge haben könnte.

Das Hochwasser im Februar hat die Jagst zum Teil über die Ufer treten lassen. In Jagstzell wurde die Unterführung unterspült. (Foto: Hariolf Fink)

09.00 Uhr: Unwetterwarnungen des DWD

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor unwetterartigen Regenfällen mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter im Allgäu und im Nordschwarzwald.

Die Experten vermuten demnach, dass Wasserstände vereinzelt so stark ansteigen könnten, wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern rechnete mit Überschwemmungen im Allgäu und im östlichen Alpenbereich.