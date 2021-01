Hochwasser: Vielerorts Entspannung - erneuter Anstieg noch diese Woche möglich

Die Hochwasserlage entspannt sich deutlich, in einzelnen Orten ist die Lage aber noch angespannt. Flüsse wie die Donau schwellen örtlich weiter an, ein Ende ist in Sicht.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Plus-Abonnent?

Hier einloggen