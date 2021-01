Hochwasser-Lage in der Region: Pegel steigen, aber erste Entspannung zeichnet sich ab

Wetterexperten warnen im Südwesten vor Tauwetter in Kombination mit Dauerregen. Für die Region besteht eine Hochwasser-Warnung. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Aktuelle Wetter-Warnungen des DWD - Stand 08.33 Uhr:

Violett: Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4), Rot: Unwetterwarnungen (Stufe 3), Orange: Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2), Gelb: Wetterwarnungen (Stufe 1)

Viele Flüsse in der Region betroffen

Das Tauwetter bis in die Hochlagen des Landes mit teils verbreiteten Regenniederschlägen hält noch bis Samstagabend an, meldet die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.

Vor allem für kleinere und mittlere Flüsse in der Südhälfte des Landes, deren Einzugsgebiete von der Schneeschmelze und dem Tauwetter betroffen sind, werden daher weitere, teils rasche Pegelanstiege erwartet.

Gefährdet sind zahlreiche Gewässer im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung. Für den Ostalbkreis besteht derzeit allerdings nur eine geringe Hochwassergefährdung, erklärt das Landratsamt.

"Vor allem in kleineren und mittleren Flüssen aus dem Schwarzwald, der Schwäbischen Alb sowie Oberschwaben und Allgäu ist mit Hochwasser zu rechnen", sagt Ute Badde von der Landesanstalt für Umwelt.

Ebenfalls betroffen sind Donau, oberer Neckar und Oberrhein und die nördlichen Zuflüssen des Bodensees, wie etwa die Argen. Die Landesanstalt für Umwelt geht davon aus, dass dabei in Wohngebieten auch Keller volllaufen können. Zudem muss mit überschwemmten Straßen gerechnet werden.

"Dort werden gemäß aktuellen Modellberechnungen an zahlreichen Pegeln Hochwasser im Bereich von 2- bis 5-jährlichen Ereignissen vorhergesagt, an einzelnen Pegeln auch darüber", heißt es im aktuellen Lagebericht von Freitag 04.30 Uhr.

Da kann einiges kommen.

Das Einzugsgebiet der Argen reiche etwa bis ins Allgäu, "da gibt es immense Schneemassen", sagt Klaus Ruff, Leiter des Amtes für Wasser- und Bodenschutz beim Bodenseekreis.

Aber auch die Seefelder Ach im Bereich von Heiligenberg sei stark von der Schneeschmelze betroffen und die Schussen ohnehin, die Wasser aus dem Bereich Kißlegg oder Wolfegg mitbringe. "Da kann einiges kommen."

Orkanartige Böen im Südwesten

Ruff rechnet beispielsweise mit einer Wassermenge von rund 100 Kubikmetern pro Sekunde auf der Schussen im Bereich Meckenbeuren und Bodensee. 250 bis 300 Kubikmeter auf der Argen - "eine enorme Menge". Ausuferungen könnten nicht ausgeschlossen werden.

Der Pegel der Schussen an der Messlatte in Gerbertshaus steigt. Während der Wasserstand am Donnerstagvormittag erst bei 70 Zentimetern lag, waren es viereinhalb Stunden schon knapp doppelt so hoch. Binnen einer Stunde stieg das Wasser am Nachmittag um weitere 20 Zentimeter – Tendenz steigend.

Die Schussengemeinde bereitet sich angesichts von starken Regenfällen und Tauwetter sicherheitshalber auf Hochwasser vor. (Foto: Karin Schütrumpf)

Auch die Stadt Wangen bereitet sich auf das erste Hochwasser im neuen Jahr vor, der Wasserpegel steigt aber langsamer als befürchtet. Somit gab es am Donnerstagnachmittag bereits eine erste Entwarnung.

+++ Hier eine Einschätzung zur Hochwasserlage in Wangen +++

Regen und Tauwetter haben auch in Lindau die Pegelstände in den Bächen anschwellen lassen. Nennenswerte Probleme bereitet das aber nicht, da der Bodensee aktuell mit 3,15 Metern zwar über dem Durchschnittswert für einen Winter liegt, aber immer noch weit unter der Hochwassermarke.

+++ Hier eine Einschätzung zur Hochwasserlage in Lindau +++

An der Donau bei Tuttlingen haben die Verantwortlichen den Temperaturanstieg ebenfalls fest im Blick. Wetterexperte Jürgen Hieber erwartet ein mittleres Hochwasser. Der Donaupegel am Standort im Tuttlinger Stadtteil Möhringen liegt derzeit bei 1,10 Metern. Am Freitag dürfte er auf 3,10 bis 3,70 Meter steigen.

Laut Hieber wird es den Kern Tuttlingens selbst nicht stark treffen – auch dank des Hochwasserrückhaltebeckens in Wolterdingen, das einiges abfängt.

Für Mühlheim, Stetten und Nendingen befürchtet Hieber dagegen stärkere Auswirkungen, auch zwischen Möhringen und Immendingen wird mit Überschwemmungen gerechnet.

Die Donau ist bisher in Nendingen auf Höhe des Friedhofs nur leicht übergelaufen. Die Hochwasserlage soll auch in den kommenden Tagen trotz Tauwetter und Regen laut Wasserwirtschaftsamt des Landkreises Tuttlingen beherrschbar bleiben. (Foto: Simon Schneider)

An manchen Stellen wie in Nendingen auf Höhe des Friedhofs bei der Brücke ist die Donau bereits leicht überflutet. Das ist bei Tauwetter im Tuttlinger Stadtteil aber ein gewohntes Bild.

+++ Hier eine Einschätzung zur Hochwasserlage in Tuttlingen +++

Ganz so schlimm wie angenommen sind auch die Pegel der Flüsse in Sigmaringen wegen des andauernden Regens und der Schneeschmelze am Donnerstag nicht angestiegen.

Gemessen an der Nepomukbrücke in Sigmaringen fiel der Pegel im Laufe des Donnerstags sogar von 72 auf 69 Zentimeter. Die unter der Brücke durchführenden Wege, ein erster Gradmesser für Hochwasser, sind noch nicht überflutet.

+++ Hier eine Einschätzung zur Hochwasserlage in Sigmaringen +++

Das Tauwetter im Südwesten wird laut Deutschem Wetterdienst bis ins Wochenende hinein anhalten. Zudem warnen die Meteorologen vor orkanartigen Böen in der Region.

Wir sind bereit für den Hochwassereinsatz. Trotzdem sind die kommenden Tage nicht der richtige Zeitpunkt, um sich im Gefahrenbereich von Bächen und Flüssen aufzuhalten. Armin Flohr, Präsident des DLRG Landesverbandes Württemberg

Die Koordinierungsstelle der DLRG in Baden-Württemberg beobachtet die Lage gegenwärtig genau und bereitet sich auf Einsätze vor, erklärt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft am Donnerstag.Vor allem speziell ausgebildeten Strömungsretter halten sich bereit, um etwa von Wasser eingeschlossene Personen zu retten.

"Wir sind bereit für den Hochwassereinsatz. Trotzdem sind die kommenden Tage nicht der richtige Zeitpunkt, um sich im Gefahrenbereich von Bächen und Flüssen aufzuhalten", mahnt Armin Flohr, Präsident des DLRG Landesverbandes Württemberg.