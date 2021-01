Hochwasser in der Region: Größtenteils Entspannung - aktuelle Lage

Wetterexperten warnen im Südwesten vor Tauwetter in Kombination mit Dauerregen. Für die Region besteht eine Hochwasser-Warnung. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

"Wir haben im Moment eine anhaltende Hochwassersituation in Baden-Württemberg, aktuell ist jedoch nicht mit dramatischen Auswirkungen zu rechnen", sagte Rüdiger Friese, Hydrologe der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg.

Er rechne am Wochenende zwar vereinzelt mit überschwemmten Radwegen und Kreisstraßen, gehe jedoch nicht von schweren Schäden aus.

Aktuelle Wetter-Warnungen des DWD - Stand 18.00 Uhr:

Violett: Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4), Rot: Unwetterwarnungen (Stufe 3), Orange: Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2), Gelb: Wetterwarnungen (Stufe 1)

Aktueller Lagebericht Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg von 16.30:

An verschiedenen Gewässern mit Einzugsgebiet im Schwarzwald (z.B. Wutach, obere Donau mit Zuflüssen, oberer Neckar mit Zuflüssen), in Flüssen der Schwäbischen Alb sowie in Oberschwaben (z.B. Schussen) und im Allgäu (z.B. Argen) sind schon deutliche Wasserstandsanstiege zu verzeichnen. Dort werden gemäß aktuellen Modellberechnungen an zahlreichen Pegeln Hochwasser im Bereich von 2- bis 5-jährlichen Ereignissen vorhergesagt, an einzelnen Pegeln auch darüber.

An den größeren Flüssen des Landes - vor allem in der baden-württembergischen Donau und im Oberlauf des Neckars - wird ein deutliches Hochwasser erwartet. Auch im Oberrhein werden die Hochwassermeldewerte überschritten. Der zur Einstellung der Schifffahrt im Rheinabschnitt bei Karlsruhe relevante Wasserstand von 7,5 m am Pegel Maxau/Rhein wird voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag überschritten.

LANDKREIS SIGMARINGEN

Das angekündigte Hochwasser hat die Gemeinde Hohentengen teilweise erreicht. Man sperrte vorsichtshalber den bei Fußgängern beliebten Storchenweg zwischen Bremen und Beizkofen, in Völlkofen standen Wiesen und Gärten unter Wasser. Die Schäden halten sich dennoch in Grenzen.

Der Pegel des Färbebachs ist zwar gestiegen, „aber es gibt noch keinen Grund zur Beunruhigung“. Die Feuerwehr Hohentengen musste bislang noch nicht ausrücken, stattdessen waren die Mitarbeiter des Bauhofs im Einsatz, um die kritischen Stellen mit Sandsäcken gegen das Hochwasser zu schützen.

LANDKREIS RAVENSBURG

Auch in weiten Teilen des Allgäus fallen am Freitag erhebliche Regenmengen. Hier steigt vor allem auch der Pegel der Argen. Das Einzugsgebiet der Argen reiche etwa bis ins Allgäu, "da gibt es immense Schneemassen", sagt Klaus Ruff, Leiter des Amtes für Wasser- und Bodenschutz beim Bodenseekreis.

Aber auch die Seefelder Ach im Bereich von Heiligenberg sei stark von der Schneeschmelze betroffen und die Schussen ohnehin, die Wasser aus dem Bereich Kißlegg oder Wolfegg mitbringe. "Da kann einiges kommen."

Um mehr als einen Meter ist der Pegel der Schussen bei Ravensburg von Donnerstag auf Freitag gestiegen. 1,75 Meter waren es laut Hochwasserkarte am Mittag. An einigen Stellen war der Fluss bereits über die Ufer getreten und drohte, Straßen zu überschwemmen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Bedrohlich war die Schussen am Freitagmittag zwischen Oberzell und Eschach an die Straße herangerückt. (Foto: Siegfried Heiss)

In Wangen ist der Höchststand inzwischen erreicht. Ein starkes Hochwasser mit entsprechenden Folgen ist nicht mehr zu erwarten. Im Vorfeld hatte die Stadt Sicherheitsvorkehrungen getroffen, Sandsäcke verteilt und unter anderem eine Fußgängerbrücke gesperrt.

Weitgehend entspannt stellt sich die Lage in der Region Bad Wurzach dar. Die Feuerwehren aus der Riedstadt, aus Aitrach und aus Aichstetten mussten bislang zu keinen Einsätzen ausrücken, wie eine Nachfrage bei den Kommandanten ergab.

Probleme bereitet allerdings Schmelzwasser, dass in großen Mengen von Wiesen und Feldern auf die Straßen abläuft und dort für eine stark erhöhte Aquaplaning-Gefahr sorgt. Die Bundesstraße 465 war im Bereich des Wurzacher Rieds aufgrund der Schneeschmelze und des Regens zeitweise gesperrt.

Die Bundesstraße 465 ist im Bereich des Wurzacher Rieds derzeit gesperrt. (Foto: Steffen Lang)

Trotz seit Donnerstagnachmittag deutlich gestiegener Pegelstände, ist die Hochwassersituation auch in Leutkirch und Isny am Freitag ruhig, wie die beiden Stadtverwaltungen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ berichten.

„Die Flussmeisterei des Eschach schätzt die Hochwassersituation derzeit weiterhin als nicht kritisch an“, erklärt Thomas Stupka, bei der Stadtverwaltung Leutkirch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, am Freitagmittag. Auch das Hochwasserrückhaltebecken Urlau werde weiterhin nicht eingestaut.

„Ein ,Eisschub’, der sich am gestern Abend bei Urlau verklaust hat, konnte durch die Rufbereitschaft der Gewässerdirektion schnell beseitigt werden“, so Stupka.

BODENSEEKREIS & LINDAU

Durch das Tauwetter und die anhaltenden Regenfälle in Friedrichshafen stieg der Wasserstand der Rotach um 12 Uhr auf einen Pegel auf 2,60 Meter, und liegt damit nahezu auf Straßenhöhe. Die Feuerwehr hat deshalb vorsorglich Sandsäcke verlegt, um eine Überflutung der Teuringer Straße zu verhindern. Sollte der Wasserstand weiter ansteigen, muss auch hier mit der Sperrung der Straße gerechnet werden.

Friedrichshafen am Ufer der Rotach. (Foto: Felix Kästle)

In Bunkhofen sind Kräfte der Feuerwehr seit 7.30 Uhr im Einsatz, um Sandsäcke zu verlegen. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Bunkhofener Straße (Durchfahrt Bunkhofen) zwischen der Bodenseestraße und der Teuringer Straße gesperrt. Aktuell wegen Überflutung gesperrt ist auch die Waltenweilter Straße zwischen Waltenweiler und Habratsweiler.

Vorsorglich werden die Pegelstände der Brunnisach und des Riedgrabens werden konstant überprüft. Aufgrund der Wettervorhersagen muss weiterhin mit ansteigenden Pegeln gerechnet werden.

Bisher wurden rund 3.000 Sandsäcke an verschiedenen Stellen verlegt. Der Nachschub ist gesichert. Derzeit werden weitere Sandsäcke befüllt, so dass diese jederzeit eingesetzt werden können. Seit dem Morgen sind rund 60 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Auch aus Meckenbeuren wird uns berichtet, dass der Pegel der Schussen stetig weiter ansteigt.

Regen und Tauwetter haben auch in Lindau die Pegelstände in den Bächen anschwellen lassen. Nennenswerte Probleme bereitet das aber nicht, da der Bodensee aktuell mit 3,15 Metern zwar über dem Durchschnittswert für einen Winter liegt, aber immer noch weit unter der Hochwassermarke.

LANDKREIS TUTTLINGEN

An der Donau bei Tuttlingen haben die Verantwortlichen den Temperaturanstieg ebenfalls fest im Blick. Wetterexperte Jürgen Hieber erwartet ein mittleres Hochwasser. Der Donaupegel am Standort im Tuttlinger Stadtteil Möhringen liegt derzeit bei 1,10 Metern. Am Freitag dürfte er auf 3,10 bis 3,70 Meter steigen.

Laut Hieber wird es den Kern Tuttlingens selbst nicht stark treffen – auch dank des Hochwasserrückhaltebeckens in Wolterdingen, das einiges abfängt.

Für Mühlheim, Stetten und Nendingen befürchtet Hieber dagegen stärkere Auswirkungen, auch zwischen Möhringen und Immendingen wird mit Überschwemmungen gerechnet.

In Neu-Ulm wurden Radwege an Donau und Iller gesperrt. (Foto: Andreas Berndt / SZ)

An manchen Stellen wie in Nendingen auf Höhe des Friedhofs bei der Brücke ist die Donau bereits leicht überflutet. Das ist bei Tauwetter im Tuttlinger Stadtteil aber ein gewohntes Bild.

LANDKREIS BIBERACH

Dauerregen und Schneeschmelze haben in Ellwangen bei Rot an der Rot dazu geführt, dass der Ellbach Wiesen unter Wasser gesetzt hat.

Wiese und Radweg sind nicht mehr zu sehen. (Foto: Helen Belz)

In Riedlingen bereiten sich die Stadt vor, weil am Samstag die Donau viel Wasser nach Riedlingen bringen könnte. Die Vorhersage geht von einem fünfjährlichen Hochwasser aus.

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs installieren an einigen Stellen in der Stadt den mobilen Hochwasserschutz. (Foto: Stadtverwaltung Riedlingen)

LANDKREIS NEU-ULM

Die Stadt Neu-Ulm gab am Freitag bekannt, dass man wegen steigender Pegelstände an Donau und Iller Radwanderwege gesperrt hat. Sobald die Meldestufe 2 erreicht wird, würden auch gefährdete Unterführungen geschlossen.

Die mobilen Hochwasserschutzelemente kommen aktuell noch nicht zum Einsatz. Der Aufbau der Mobilelemente wird erst dann nötig, wenn Meldestufe 3 mit steigender Tendenz erreicht wird.

"Wir sind bereit für den Hochwassereinsatz. Trotzdem sind die kommenden Tage nicht der richtige Zeitpunkt, um sich im Gefahrenbereich von Bächen und Flüssen aufzuhalten", mahnt Armin Flohr, Präsident des DLRG Landesverbandes Württemberg.