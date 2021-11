Hochschule Ravensburg-Weingarten bietet drei neue, zukunftsorientierte Studienvarianten an

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) schärft das Profil ihres Maschinenbaustudiums und bietet mit Engineering Design, Mobility Design und International Project Engineering drei neue, zukunftsorientierte Studienvarianten an.

Für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts braucht es kreative Ideen und innovative Technologien. Hier sind auch Maschinenbauingenieure gefragt. Neben fundierten technischen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen sind sie Spezialisten im Lösen von Problemen. Von Geräten des täglichen Bedarfs wie Kaffeemaschinen über Kraftfahrzeuge bis hin zu Flugzeugen: All diese Produkte müssen berechnet, konstruiert und gestaltet werden. „Es wird immer einen Bedarf an Expertinnen und Experten für Konstruktion, Werkstoffe und Produktion geben“, sagt Michael Niedermeier, Professor für Leichtbau und Strukturwerkstoffe an der Hochschule, laut einer RWU-Pressemitteilung.

Im Fokus der Studienvariante Engineering Design steht neben technischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen die Vermittlung gestalterischer Grundprinzipien, wie Skizzieren, Produktgestaltung und Ästhetik. Im Mobility Design liegt der Fokus auf Konstruktion und Gestaltung in der Fahrzeugtechnik. Die Studienvariante International Project Engineering zielt auf die internationale Zusammenarbeit und wird in englischer Sprache durchgeführt.