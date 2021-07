Hochkarätiges Wochenende beim Veitsburg Jazz

Das Veitsburg Jazz-Festival bietet an diesem Wochenende nochmals große Stars und talentierte Newcomer. Den Anfang macht am heutigen Samstag in der Matinee um 11 Uhr die Stuttgarter Band Lunaves um den Sänger İlter Ünal. Ihre Melange aus Jazz, Pop und traditioneller türkischer Musik ist einzigartig. Der Eintritt zur Matinee ist frei.

Am Abend lassen es die drei Schwaben von Kraan ordentlich krachen. Die Band ist eine Legende des Jazz Rock, sie begeistern mit packenden Melodien, fantasievollen Improvisationskaskaden und unwiderstehlichem Groove.

Das letzte Konzert des Festivals bestreitet bereits um 17 Uhr am Sonntag das Emil Brandqvist Trio. Der schwedische Schlagzeuger schreibt griffige Melodien, die er raffiniert einbindet in mal swingende und mal eher rockige Rhythmen. Für Kraan und Brandqvist gibt es noch Karten an der Abendkasse, weitere Infos unter www.jazztime-ravensburg.de.