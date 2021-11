Hinweise auf Unfallflucht erbeten

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist der linke Außenspiegel eines in der Seestraße in Ravensburg parkenden Fahrzeugs beschädigt worden. Der E-Klasse Mercedes parkte laut Polizeibericht ordnungsgemäß am rechten Fahrbahn. Aufgrund der Spurenlange wurde der Mercedesspiegel mutmaßlich durch den rechten Außenspiegel eines vorbeifahrenden Fahrzeugs beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei Ravensburg ermittelt. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-0 in Verbindung zu setzen.