Hinter jedem Horizont Neues entdecken

Auf den ersten Blick scheinen die Bilder von Ute Robitschko und Richard Schur Welten zu trennen. Bei genauerem Hinsehen lassen sich trotz aller malerischen Gegensätze versteckte Gemeinsamkeiten erkennen. Das macht die aktuelle Ausstellung „Weltenraum“ in der Galerie 21.06 interessant und anregend, wenn magisch aufgeladener Fotorealismus und Abstrakt-Lineares aufeinander treffen.

Gekannt haben sich die in Ludwigsburg lebende Ute Robitschko und der in München ansässige Richard Schur zuvor nicht. Sie sind sich erst in Ravensburg begegnet, wo sie in der Galerie 21.06 bereits in Einzelausstellungen zu sehen waren. Anfängliche Überlegungen in Sachen Konzeption gingen dahin, beider Werke getrennt zu zeigen. Verteilt auf zwei Räume. Nun aber sind sie miteinander gemischt und so direkt gegenüber gestellt.

Was die Werke beider Künstler eint

Zum Beispiel Schurs „Tigris“ von 2019, das sich aus übereinander gelegten Rechtecken, Quadraten und hyperfeinen Linien in vorwiegend warmen Farbtönen zusammensetzt, und Robitschkos 2012 entstandene grün-blaue Landschaft, die einen in den 1980er-Jahren in Mosbach errichteten Architekturblock in den Mittelpunkt rückt. Mehr Kontrast geht nicht, möchte man meinen. Was die beiden Künstler einen mag, hat sich Galeristin Stefanie Büchele gefragt. Nach einigen Überlegungen ist sie auf die Farbe Schwarz gestoßen, die sich in jedem Bild partiell wiederfindet, quasi als optische Vernetzung.

Verschiedene Welten würden beide offenbaren. Eben Universen, die, so Galeristin Andrea Dreher, sich immer wieder mit einem neuen Dahinter öffnen. Der verschiedenartige Umgang mit Architektonischem verbindet beide. Robitschko, die Gebäude als Motive auswählt, die ihr ins Auge springen. Wie das „Rose Seidler House“, das der österreichisch-australische Architekt Harry Seidler von 1948 bis 1950 im Bauhausstil für seine Eltern in Sydney erbaute.

Gebannt von den Spiegelungen

Robitschko hat es in „Court II (Haus Seidler)“ von 2018 seinem gewohnten Ambiente enthoben und es zwischen eine lianenartig hochwachsende Landschaft und einem geradlinig gezogenen Tennisplatz verpflanzt. Irreal wirkt diese Szenerie, die das Betrachterauge versucht zu erforschen, auf Bekannt-Existierendes abzuklopfen und scheitert. Gebannt ist man von den glasklaren Spiegelungen der Fensterfronten und den wie echt leuchtenden schneebedeckten Berghängen.

Mit „Horizont“, in dem sie auch das Kunstmuseum Ravensburg thematisiert, oder mit „Pyramid Condonium“ schafft sie menschenleere „Un-Orte“, die es neu zu entdecken gilt. Betonten diese bislang grafische Momente, geben sich ihre Horizonte nun bisweilen organischer, um die Spannung zwischen geheimnisvoll und bedrohlich zu weiten. Ihre in Acryl auf Plexiglas gemalten Bilder leuchten aus sich heraus. Anders dagegen die Malerei von Richard Schur, dessen Bildträger leicht bräunliche Leinwände darstellen. Diese werden mittels Aussparung zugleich zum Farbträger innerhalb des Bildgevierts.

Fiktives Offenlassen von Bildräumen

Schur, Jahrgang 1971, ließe sich als Farbarchitektoniker beschreiben, wofür sein Bild „Tower“ steht. Ein Schlüsselwerk, das Anfang des Jahres entstand und den Wiedereintritt in seine sehr erfolgreiche Arbeitsweise unter Einbeziehung des unbehandelten Grundes als „Breathing Space“ kennzeichnet. Es gehe auch um Bewegung, um Farbe im Fluss, wofür die neueste Werkserie der „special objects“ steht. Charakteristisch für den international vertretenen Maler sind die ebenso locker wie kompakt gestaffelten Farbflächen, die allzu gerne an Konstruktiv-Konkretes denken lassen. Nur dort sieht sich Schur nicht, der von 2002 bis 2008 künstlerischer Assistent von Jerry Zeniuk in München war.

Piet Mondrian, Kasimir Malewitschs „Schwarzes Quadrat“ und Vertreter der Hard-Edge-Malerei spielen eine Rolle, und deren pure Auffassung, Raum nur durch Farbe herzustellen. „Ich baue abstrakte Gebilde, die ästhetisch durchaus den allgemeinen Regeln der Schwerkraft und Statik folgen, wie in der realen Architektur, diese Regeln jedoch auch unterlaufen“, beschreibt Schur den Prozess. Hierin begegnen sich Robitschko und Schur – im Fiktiven und Offenlassen von Bildräumen. Gleich, ob abstrakt oder gegenständlich – die Perspektive ist in jedem Fall eine reizvolle.