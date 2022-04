Hinter Einbruch bei Ravensburger Juwelier steckt wohl überregionale Bande

Bei einem Einbruch in ein Ravensburger Juweliergeschäft haben die Täter Schmuck im Wert von 200 000 Euro erbeutet. Die Täter waren vermummt und flüchteten mit Elektro-Scootern – das war auch schon bei anderen ähnlichen Einbrüchen in Süddeutschland so, wie die Polizei mitteilte. Deshalb hat die Polizei jetzt weitere Details bekanntgegeben, zu denen sie Zeugen sucht.

Vermummte fuhren Richtung Marienplatz davon

Mindestens zwei Einbrecher verschafften sich laut Polizei am Freitag, 22. April, kurz vor 3.30 Uhr Zutritt zu dem Geschäft am Ravensburger Gespinstmarkt, mitten in der Altstadt. Sie nahmen vor allem Ketten und Ringe aus der Auslage und zerstörten Vitrinen.

Der Wert des geklauten Schmucks liegt nach Polizeiangaben bei 200 000 Euro, der Schaden am Geschäft und seiner Einrichtung ist da noch gar nicht mitgerechnet. Nach der Tat sollen die schwarz gekleideten Täter mit E-Scootern in Richtung Marienplatz geflüchtet sein, wie es im Polizeibericht nach der Tat hieß.

In Bayern sind Einbrecher genau gleich vorgegangen

Die sofortige Fahndung der Polizei brachte kein Ergebnis. Doch im Lauf der Ermittlungen wurde nun klar: Es ist nicht der erste Einbruch mit diesem Vorgehen. In Bayern, konkret in Freising und in Fürstenfeldbruck, gab es im April ebenfalls jeweils einen Einbruch in ein Juweliergeschäft, wobei die Täter genau gleich vorgingen und auch mit E-Scootern flüchteten. Das sagte Polizeisprecherin Daniela Baier auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Mittwoch. Die Polizei gehe daher davon aus, dass die Täter überregional unterwegs sind.

Aufgrund dieser Erkenntnisse bitten die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg erneut um Zeugenhinweise. „Wer hat in der Tatnacht zwischen 3.05 und 3.08 Uhr, kurz davor und kurz danach, im Bereich des Gespinstmarkts und der Altstadt dunkel gekleidete Personen auf E-Scootern gesehen?“, fragt die Polizei.

Wer hat ein Auto vom Typ VW Touran gesehen?

Von den Tätern sei in Zusammenhang mit der Tat als Fahrzeug möglicherweise ein Van vom Typ VW Touran genutzt worden. Daher fragt Polizeisprecherin Baier auch noch: „Wem ist in der Tatnacht und insbesondere zur Tatzeit ein VW Touran, Farbe noch unbekannt und Kennzeichen unbekannt, im Stadtgebiet aufgefallen?“

Nach dem Einbruch hatten sich zunächst fünf Zeugen bei der Polizei gemeldet. „Allerdings ist die Personenbeschreibung sehr dürftig, da die Täter vermummt waren“, so Baier.

Im April wurden noch weitere Straftaten begangen

Der Einbruch war nicht die einzige Straftat, die sich in den vergangenen Tagen in der Ravensburger Innenstadt ereignet hat. Im April war es schon zu zwei Überfällen gekommen – auch dazu gibt es inzwischen erste neue Erkenntnisse.

Im Hirschgraben war in der Nacht zum Ostersonntag ein 30-jähriger Mann von einer Gruppe überfallen, leicht verletzt und beklaut worden. Die Täter flüchteten mit seinem Rucksack. „Das Raubopfer erkannte zwei Tage später am Busbahnhof einen Jugendlichen, der mutmaßlich an der Tat beteiligt war“, so Polizeisprecherin Baier.

Ergebnisse von Hausdurchsuchungen stützen Verdacht

Der Teenager sei mit drei weiteren Jugendlichen unterwegs gewesen. Das Raubopfer rief die Polizei, die die Jugendlichen kontrollierte. Weil sich der Verdacht ergab, dass sie an dem Überfall beteiligt waren, durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Verdächtigen. Das habe den Tatverdacht weiter gestützt. Es werde nun weiter ermittelt, ob sie wirklich am Raub beteiligt waren und wer außer ihnen möglicherweise noch.

Zu einer ähnlichen Tat ist es am 19. April auf dem Gespinstmarkt gekommen: Ein 22-Jähriger wurde von einer Gruppe bedrängt, die versuchte ihn zu beklauen. Die Täter schlugen, traten und verletzten ihn, er konnte jedoch flüchten, ohne dass ihm was geklaut worden ist. Die Polizei wertet den Fall daher als gefährliche Körperverletzung.

Zusammenhang kann die Polizei aktuell nicht erkennen

Die Täter sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein und ein mittel- beziehungsweise osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben, so die Polizei.

Zu beiden Fällen hat die Polizei trotz Zeugenaufrufs keine Hinweise erhalten. Ein Zusammenhang der beiden Überfälle sei bisher nicht erkennbar.

Zeugen zu den Straftaten können sich bei der Ravensburger Polizei melden, Telefon 0751/8033333.