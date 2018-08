Hinten wird es beim FV dünn

Sebastian Mähr, Philipp Altmann, Bartosz Broniszewski, Moritz Jeggle. Eigentlich hat der FV Ravensburg viel Auswahl für die Innenverteidigung. Doch vor dem Drittrundenspiel im Verbandspokal am Mittwoch um 17.15 Uhr gegen den Ligakonkurrenten 1. Göppinger SV sind die Sorgen bei Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth größer denn je.

Sebastian Mähr und Bartosz Broniszewski stehen dem Fußball-Oberligisten wegen Verletzungen nicht zur Verfügung. Moritz Jeggle saß zwar gegen Villingen mal wieder auf der Bank des FV, kam jedoch erst vor Kurzem wieder zurück ins Mannschaftstraining und braucht wohl noch ein bisschen Zeit. „Aber alle, die laufen können und nicht verletzt oder gesperrt sind, sind Alternativen“, sagt Wohlfarth. „Selbst ich bin eine Alternative.“ Neben Philipp Altmann verteidigte am Samstag beim unglücklichen 1:2 gegen Villingen Felix Hörger. Nun stellt sich aber die Frage, wer am Mittwoch neben Hörger verteidigen kann. Denn Altmann musste nach einem Foul gegen Benedikt Haibt mit einer Roten Karte vom Feld. „Das Foul war 40 Meter vor dem Tor und zwei Verteidiger waren noch mitgelaufen“, sagte Wohlfarth. „Für mich war das keine Rote Karte.“ Schiedsrichterin Karoline Wacker hat es dagegen als Notbremse gewertet. „Ich habe mit ihr geredet und wir müssen es akzeptieren“, sagte Wohlfarth. „Klar ist, dass die Schiedsrichterin keine Schuld an unserer Niederlage trifft.“

Ein Kandidat für die Innenverteidigung ist nun Maschkour Gbadamassi. Auch Daniel Hörtkorn hat schon in der FV-Viererkette gespielt – es ist jedoch eher unwahrscheinlich, dass Wohlfarth zwei kleineren Spielern, die eher im Mittelfeld zu Hause sind, den Vorzug gibt. In der vergangenen Saison hatten die Gegner reihenweise Respekt vor den großen Verteidigern des FV. Drei der Größten fehlen jetzt aber oder sind noch nicht zu 100 Prozent fit. „Maschkour gefällt mir offensiv gerade etwas besser“, meint Wohlfarth. „Von seiner Anlage her ist er aber natürlich ein erster Kandidat für die Innenverteidigung.“ In den zwei Trainingseinheiten bis zum Pokalspiel wird Wohlfarth mit seiner Mannschaft „verschiedene Varianten durchprobieren“.

Bitter für Ravensburg ist auch die Sperre für Jona Boneberger. Wobei der Mittelfeldspieler im Pokal wohl so oder so ausgefallen wäre. Denn nach dem Pokalspiel gegen Sulmetingen spielte Boneberger mit gebrochener Nase – und ohne Maske. Das klappte sehr gut, auch gegen Villingen hatte er starke Aktionen. Am Montag wurde die Nase gerichtet, zwei Tage darf er keinen Sport machen. Am Wochenende wird Boneberger in Spielberg dann wohl mit einer Maske auflaufen. Gegen Göppingen wird Wohlfarth auch auf Bonebergers Position rotieren müssen.