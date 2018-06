Hilft Wein beim Einschlafen?

Je größer der Bahnhof, desto höher die Zahl der Straftaten: Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der Straftaten an Bahnhöfen in Baden-Württemberg des Innenministeriums. Allerdings zeigen die Zahlen, dass diese Regel nicht immer gilt. In der Region gibt es bei Bahnhöfen ähnlicher Größe erhebliche Unterschiede bei Delikten und Aufklärungsquoten.

Sigmaringen etwa schneidet mit 56 gemeldeten Delikten deutlich schlechter ab als der ähnlich große Bahnhof in Bad Saulgau (32), hat jedoch mit gut 70 Prozent eine hohe Aufklärungsquote im ...