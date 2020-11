Weihnachten bei leerem Tisch und ohne Geschenke – das ist bei vielen Familien auf Mindanao (Philippinen) bittere Realität. Wie das Hilfsprojekt Mariphil in einer Pressemitteilung schreibt, bedeutet genug Reis für die Familie für diese benachteiligten Menschen schon ein glückliches Weihnachtsfest. Doch viele Eltern im Projektgebiet von Mariphil wüssten auch um die Weihnachtszeit nicht, wie sie sich und ihre Kinder ernähren sollen. Ihre Situation habe sich durch die Corona-Pandemie weiter dramatisch verschlechtert. „Millionen Menschen, die schon zuvor von der Hand in den Mund lebten, stehen nun vor dem Nichts – ohne ein soziales Netz wie bei uns in Deutschland“, heißt es in der Pressemitteilung des Sigmaringer Vereins, der in ganz Oberschwaben agiert.

Um diesen Menschen zu helfen, sucht Mariphil über seine Aktion „Reissack“ wieder Spender, die bereit sind, für 40 Euro einer armen Familie einen Sack Reis (40 Kilogramm) als „Weihnachtsgeschenk“ zu stiften. Jeder Spender erhält auf Wunsch eine Spendenbescheinigung und auf jeden Fall einen Brief von der beschenkten Familie in Asien. „Die Spender können so jederzeit direkt nachprüfen, ob ihr Geschenk auch wirklich bei einer bedürftigen Familie angekommen ist“, wird der Vorstandsvorsitzende Martin Riester in der Pressemitteilung zitiert. Reis habe in Asien eine starke symbolische Bedeutung, was ein solches Geschenk für die Menschen noch wertvoller mache. „Dabei werden die Reissäcke meist unter bedürftigen Familien nochmals geteilt, damit wir eine möglichst gerechte Verteilung – noch erschwert durch die strengen Corona-Beschränkungen – gewährleisten können“, so Riester.

Die von Gerlinde Kretschmann als Mariphil-Botschafterin unterstützte Aktion bescherte 2019 mehr als 23 000 Menschen mit etwa 101,5 Tonnen Reis ein hungerfreies Weihnachtsfest, teilt der Verein mit. Mariphil fordert auch Firmen und Vereine auf, die Aktion zu unterstützen. Lohn und Reis sei für viele Menschen auf den Philippinen keine Selbstverständlichkeit. „Ein Sack Reis ist ein wirklich sinnvolles Weihnachtsgeschenk.“ Der Reis werde vor Ort möglichst lokal oder regional bei den Bauernkooperativen zu einem fairen Preis erworben. So könnten auch die einheimischen Bauern und deren Familien von der Aktion profitieren.