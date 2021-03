Hilfsorganisationen unterstützen ab sofort auch im Kreisimpfzentrum

An den Wochenenden helfen auch die medizinischen Hilfsorganisationen im Landkreis Ravensburg im Kreisimpfzentrum in der Oberschwabenhalle mit – bis voraussichtlich Ende Juni 2021. Zuvor haben die Hilfsorganisationen bereits bei den mobilen Impfteams in den Pflegeeinrichtungen mitgewirkt.

Als erstes Team kamen laut Pressemitteilung Freiwillige des DRK-Kreisverbandes zum Einsatz. Diesen folgen nun in einem roulierenden System Helfer des DRK-Kreisverbandes Wangen, danach die Johanniter Unfallhilfe Bodensee-Oberschwaben, sowie der Malteser Hilfsdienst. Jeweils sechs Helfer unterstützen als impfberechtige Person in der Dokumentation, Registrierung, als Personenstrommanager oder im Ruhebereich nach der Impfung.

Arbeiten im Fünf-Schicht-System

In ihrem Fünf-Schicht-Betrieb von 6.15 bis 21 Uhr wirken die Hilfsorganisationen mit, den Landkreis beim Betrieb des Kreisimpfzentrums am Wochenende zu unterstützen und stellen das qualifizierte Personal von einer der drei Impfstraßen. Wenn demnächst noch mehr Impfstoff nach Ravensburg kommt, sind dann laut DRK alle gut eingearbeitet, um bei Volllast bis zu 750 Personen am Tag in der Oberschwabenhalle gegen das Coronavirus zu impfen.

Die Helfer erbringen so in Summe mehr als 58 212 Einsatzstunden im Kreisimpfzentrum und weitere 2900 Einsatzstunden in den Mobilen Impfteams. „Der Start für uns Rotkreuzler hat super geklappt. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis ist hervorragend. Es ist schon ein tolles Gefühl zu sehen und zu hören, wie aufgeregt und dankbar die Menschen sind, wenn es ihnen geglückt ist, einen der heiß begehrten Impftermine zu ergattern“, sagt DRK-Kreisbereitschaftsleiterin Cornelia Barth.

Bereits bei der Planung und im Aufbau des Kreisimpfzentrums haben die Hilfsorganisationen Hand in Hand mitgewirkt. Die gebrauchten Messewände aus der Flüchtlingskrise haben maßgeblich Helfer des THW aufgebaut.