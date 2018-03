„Hilfe – Gewalt“: Fachtag sucht nach Ursachen und Lösungen

Gewalt in der Begleitung von Menschen mit Behinderung oder psychischen Einschränkungen stellt für viele Klienten, Angehörige und Mitarbeitende eine tägliche Herausforderung dar – oftmals bis an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit. Mit der Stiftung Liebenau und den Zieglerschen haben sich zwei große Träger aus dem Bodenseeraum gemeinsam bei der Fachtagung „Hilfe – Gewalt“ nach aktuellen fachlichen Antworten gesucht, schreiben die Zieglerschen in einem Pressetext.

Gewalt hat viele Formen: Zum einen erfahren Menschen mit Behinderung Gewalt, zum anderen werden aber auch die Betreuer im Berufsalltag Opfer von Aggressionen. Wie hoch der Informations- und Gesprächsbedarf ist, das zeigte allein schon das große Interesse an der zweitägigen Fachveranstaltung, zu der 250 Teilnehmer in das Berufsbildungswerk Adolf Aich nach Ravensburg kamen. Dabei widmeten sich die zahlreichen Vorträge, Impulsreferate, Diskussionen und Workshops einem Thema, das nicht gerade mit Leichtigkeit verbunden ist. Umso wichtiger sei es, sich mit möglichen Ursachen auseinanderzusetzen, sich dabei Tätern und Opfern zugleich zu widmen, wirksame Präventionsstrategien zu entwickeln und eine „Kultur der Kommunikation“ zu etablieren.

„Die Träger sind gefordert“, sagte Christine Beck von der Stiftung Liebenau und freute sich, dass sich mit den Zieglerschen zwei bedeutende Akteure mit dieser Problematik aktiv gemeinsam auseinandersetzen.

Ideen für mögliche Techniken, Strategien und Methoden im konkreten Umgang mit Gewalt gaben mehrere Workshops und Impulsreferate den Teilnehmenden an die Hand. Denn dass das Erleben von Gewalt und Aggressionen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen zum Alltag gehört, das zeigte sich in einem Gespräch mit Mitarbeitern. Diese berichteten von massiven Selbstverletzungen bei Bewohnern und auch Angriffen auf die eigene Person.