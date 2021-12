Hightech lässt tief blicken

Vor wenigen Tagen ist der brandneue Magnetresonanztomograph (MRT) der Oberschwabenklinik (OSK) in Betrieb gegangen. Für die Patienten, Ärzte und Pfleger der größten Gesundheitseinrichtung in der Region bedeute das einen bedeutenden Schritt nach vorne, so die OSK in einer Mediennotiz.

Der „Lumina 3 Tesla“ erzeugt ein Magnetfeld, das 60 000 Mal so stark ist wie jenes der Erde. Damit können die Ärzte krankhafte Organveränderungen mithilfe seiner Bilder noch früher und exakter erkennen. Die 1,5 Millionen Euro teure Investition sorgt auch dafür, dass es am Ravensburger St. Elisabethen-Klinikum künftig im Parallelbetrieb mit dem bereits vorhandenen 1,5-Tesla-MRT-Scanner die Möglichkeit gibt, an zwei Geräten gleichzeitig modernste medizinische Diagnosen zu erstellen.

Der 2,40 Meter breite wie hohe unde 1,70 Meter tiefe Scanner, der mit seinen 7,2 Tonnen schwerer ist als ein ausgewachsener afrikanischer Elefant, hat weitere praktische Vorteile. Die Tunnelöffnung ist mit 70 Zentimetern Durchmesser breiter und komfortabler als der bis dato gewohnte Standard, zudem soll ein Entertainmentprogramm die Patienten ablenken und beruhigen: Während der Untersuchung können sie sich jetzt via verspiegeltem Großmonitor Unterwasser-, Urwald- oder Wüstenlandschaften anschauen. Auch die Klopfgeräusche wurden gedämpft. „Im neuen MRT gibt es deutlich mehr Entspannung und Komfort. Die Platzangst, die manche Patienten bisher in der Röhre überfiel, dürfte damit gemildert werden“, sagt Alfons Bernhard, Chefarzt der Neuroradiologie.