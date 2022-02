Highland Saga kommt im April in Oberschwabenhalle

Highland Saga, eine schottische Musik-Zeitreise live, bringt der Berliner Veranstalter rt.emis Entertainment GmbH am Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr auf die Bühne der Oberschwabenhalle. „Highland Saga“ erzählt die musikalische Geschichte des jungen Dougie Cunningham, der in den 1930er Jahren in Schottland aufwächst und als Bagpiper den legendären „Scots Guards“ beitritt. Begleitet werden Dougies Erlebnisse von schottischen Song-Klassikern wie „Auld Lang Syne“, „Loch Lomond“ oder dem „Sky Boat Song“, live und authentisch dargeboten von den legendären „Pipers Of The World“ und einer exzellenten Band um den einstigen „Clannad“-Gitarristen Ian Melrose. Die Show zeigt spektakuläre Bilder, gedreht mit authentischen Darstellern an Originalschauplätzen in den schottischen Highlands. Tickets gibt es im Internet unter www.eventim.de und www.adticket.de Die Karten kosten ab 59,25 Euro für Erwachsene und ab 15.45 Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Weitere Informationen hat der Veranstalter unter www.highland-saga.com im Internet bereit gestellt.