Das kostenlose Straßentheaterprojekt des „Reutlinger Theater in der Tonne e.V.“ ist am Donnerstag, 8. Juli, ab 11 Uhr in Ravensburg auf dem Marienplatz zu sehen. Unter dem Titel „Hierbleiben… Spuren nach Grafeneck“ greift das Projekt die „Euthanasie“-Verbrechen während der NS-Zeit auf. Durch die Begegnung mit den Darstellern mit Behinderung wird zudem auch ihre heutige Situation aufgezeigt.

Die berüchtigten „Grauen Busse“ kamen auch in die damalige „Heilanstalt für Geisteskranke“, dem heutigen Standort des ZfP Südwürttemberg in Ravensburg-Weißenau, und deportierten Menschen mit Einschränkungen nach Grafeneck, die dort am Tag der Ankunft ermordet wurden. Insgesamt wurden im Jahr 1940 10 654 Menschen mit Behinderungen oder geistigen Erkrankungen in Grafeneck ermordet, da sie den Nationalsozialisten als „lebensunwert“ galten.

In Anspielung an die "Grauen Busse", die damals zur Deportation dienten, wurden 25 Herkunftsorte der Menschen mit Einschränkungen in Baden-Württemberg für das Straßentheaterprojekt ausgewählt. Es verbindet Choreografie, Musik, bildender Kunst, Medienkunst und dokumentarische Elemente. Durch den Einsatz historischer Fakten in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum Gedenkstätte Grafeneck und dem ZfP Südwürttemberg wird jeweils ein direkter regionaler und gesellschaftlicher Bezug hergestellt.

Der Bus verweilt circa zwei Stunden auf dem Marienplatz und bietet dabei verschiedene Begegnungen mit dem Ensemble. Die Interaktionen mit dem Publikum können Aufgrund der Corona-Pandemie nur unter gebührendem Abstand stattfinden. Um die nötigen Abstände zwischen den Zuschauern während der Corona-Pandemie einzuhalten, wird auf dem Marienplatz eine Theatersituation mit einem Sitzplatzbereich aufgebaut.

Der Eintritt ist frei. Jeder kann flexibel dazu stoßen und wieder weiterziehen.