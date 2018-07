Hier wird in Ravensburg im August geblitzt

Auch im August gibt es im Ravensburger Stadtgebiet und in den Ortschaften wieder mobile Geschwindigkeitsmessungen. Hier wird geblitzt: Adelsreute, Adelsreuter Straße, Alberskircher Straße, Am Sonnenbüchel, An der Bleicherei, Bavendorfer Straße, Bleicherstraße, Bodenseestraße, Brühlstraße, Brühlstraße, Charlottenstraße, Eisenbahnstraße, Friedrichshafener Straße, Gartenstraße, Gebhard-Fugel-Straße, Gornhofener Straße, Hagenbach, Herrenstraße, Hinzistobel, Hinzistobler Straße, Holbeinstraße, Hummelbergstraße, Im Andermannsberg, Ittenbeuren, Jahnstraße, Karmeliterstraße, Kemmerlanger Straße, Knollengraben, Kuppelnaustraße, Markdorfer Straße, Mauerstraße, Mittelöschstraße, Nessenbach, Obere Breite Straße, Okatreute, Parkstraße, Pfannenstiel, Römerstraße, Rümelinstraße, Schlierer Straße, Schmalegger Straße, Schützenstraße, Schwanenstraße, St.-Martinus-Straße, Tettnanger Straße, Wangener Straße, Werdenbergstraße, Wernsreute, Wolfsberg.